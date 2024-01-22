Расследования

СК спустя три месяца предъявил обвинение мачехе–изуверке из Котово

Расследования 22.01.2024 11:21
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22.01.2024 11:21


В городе Котово Волгоградской области следователи СУ СКР спустя три месяца после задержания полицией 29-летней женщины предъявили ей обвинение в истязании 6-летней падчерицы. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что женщина систематически измывалась над ребенком-инвалидом, поскольку та не вызывала у нее симпатии. 

О задержании уборщицы ЖЭУ Котово ГУ МВД России по Волгоградской области сообщало 25 октября 2023 года. По информации полицейских, с просьбой проверить квартиру, в которой страдал маленький ребенок, обратились тогда соседи. 

В октябре 2023 года соседи по дому обратились в полицию и сообщили, что в одной из квартир ежедневно и длительно плачет ребенок. Выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев 29-летняя женщина, испытывая неприязнь к своей 6-летней падчерице, регулярно била ее по лицу, голове и рукам без видимых на то причин, словесно унижала и оскорбляла ее, – поясняли в главке полиции осенью минувшего года. 

Тогда же информагентство сообщало, что синяки на теле девочки, которая является инвалидом по кардиологическому заболеванию, замечали сотрудники детского сада. Однако длительное время они предпочитали верить словам мачехи, которая убеждала их в том, что ребенок просто-напросто часто падает. Что касается родного отца ребенка, то он, наблюдая за творившимися издевательствами, никак не влиял на происходящее. 

Сразу после задержания мачеха-изуверка созналась в содеянном, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ – «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего». Сегодня, 22 января, стало известно о предъявлении котовчанке СК обвинения по данной статье. Кроме того, женщине вменяют ч.1 ст.119 УК РФ – угроза причинением тяжкого вреда здоровью. 

В СУ СК России по Волгоградской области также уточняют, что издевательства над ребенком  длились без малого год – с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.

В настоящее время девочка проживает с бабушкой.

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