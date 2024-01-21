Мэр Камышина сообщил о маскирующихся под него мошенниках

Глава города Камышин в Волгоградской области Станислав Зинченко выступил с предупреждением о мошенниках, которые маскируются под него и взламывают соцсети и мессенджеры горожан.

- Друзья, будьте бдительны – мошенники не дремлют! От моего имени камышане получают сообщения о необходимости пообщаться с представителями спецслужб или перейти по фейковым ссылкам и ввести свой номер телефона. После этого у жертв похищают аккаунты, и мошенники получают доступ к личным данным, - написал Зинценко в своем телеграм-канале.

По его словам, эта схема мошенничества уже действует давно.

- Создав фейковый аккаунт, злоумышленники пытаются вызвать доверие граждан для дальнейшего получения необходимых сведений. Будьте внимательны и осторожны! Обязательно перепроверяйте информацию! – предупреждает глава города.

Напомним, что мошенники уже не в первый раз используют имя мэра Камышина для обмана местных жителей. Администрация Камышина в сентябре 2023 года уже предупреждала горожан о появлении фейкового аккаунта главы Камышина Станислава Зинченко, от имени которого рассылаются сообщения с вредоносными ссылками.