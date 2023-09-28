Происшествия

Камышан предупредили о фейках от имени мэра Зинченко

Происшествия 28.09.2023 18:25
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28.09.2023 18:25


Злоумышленники создали фейковый аккаунт главы Камышина Станислава Зинченко и рассылают жителям сообщения, которые могут содержать вредоносные ссылки, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

–Сегодня неустановленными лицами осуществлялась рассылка в мессенджере Телеграм от имени аккаунта «Станислав Зинченко» со скрытым телефоном сообщения с просьбой перейти по определенной ссылке, – предупреждает администрация Камышина. – Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый.

Напомним, что в последнее время мошенники активно используют для обмана граждан популярные мессенджеры. Один из способов - массовая рассылка сообщений, ведущих к взлому. Такое сообщение содержит вредоносную ссылку, переходить по которой категорически нельзя. В противном случае мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации. 

Фото: администрация Камышина / t.me

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