Расследования

В Волгограде стариков пугали спонсированием ВСУ и забирали последнее

Расследования 19.01.2024 11:43
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19.01.2024 11:43


Оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Ворошиловского района Волгограда и сотрудниками регионального управления ФСБ России задержан иностранец, который выполнял функции курьера по указке мошенников, которые запугивали пенсионеров спонсированием ВСУ и забирали у них все накопления, сообщает V102.RU. 



— Предварительно установлено, что иностранец откликнулся на объявление о работе курьера. Он прошел инструктаж и понял, что стал участником криминальной схемы. Его обязанностью было получение денег у обманутых телефонными мошенниками жителей Волгограда и перевод своим кураторам, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

В полицейском ведомстве отметили, что злоумышленники обманывали пожилых волгоградцев, представляясь пенсионерам по телефону сотрудниками правоохранительных органов. В разговоре они пугали стариков тем, что в отношении них организована  проверка по факту финансирования вооруженных сил Украины.

Помимо этого, жертвам сообщалось, что в России приняли закон, по которому дома нельзя хранить крупные суммы денег. Затем задержанный студент третьего курса выезжал к потерпевшим, представлялся банковским курьером и забирал все имеющиеся наличные для якобы внесения на безопасный счет. 

Подозреваемого, к слову, плохо говорящего на русском языке, задержали после того, как он сумел получить от доверчивых пенсионеров 920 тысяч рублей. Именно такую сумму передала мнимому курьеру 78-летняя жительница Ворошиловского района. 

— В настоящее время полицейским известно о трех криминальных эпизодах с его участием. Общий ущерб превысил 1,7 миллиона рублей, — добавила Ирина Волк. — Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все соучастники и эпизоды незаконной деятельности. 

Видео: МВД России  

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