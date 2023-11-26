Миссия выполнима? Том Круз помогает Украине «разводить» россиян

Ни для кого не секрет, что на территории Украины действуют целые сети кол-центров, сотрудники которых совершают дистанционные вылазки в Россию. Ложные минирования с целью дестабилизации учреждений власти и соцобъектов, шантаж родственников плененных русских солдат, попытки оформить кредиты на баснословные суммы — это лишь малая толика, с чем приходится сталкиваться россиянам после начала СВО.

Именно таким способом, наряду с прямым терроризмом, когда против мирного населения и гражданских объектов РФ применяются БПЛА, киевский режим пытается компенсировать свои неудачи на поле боя. И в то время как США продолжают оказывать Украине военную и консультационную помощь, а по факту — осуществляя через третью страну военную агрессию в сторону России — «подопечные» Белого дома настолько вошли в раж, что в прямом смысле стали гадить в руку, которая их кормит.

Технологии не стоят на месте, и аферисты всех мастей стараются выжать максимум из уже наступившего будущего. Все больше внимания приковано к такому явлению как deep fake (дипфейк) — реалистичной подмене фото, аудио и видео при помощи нейросетей. На выходе получается довольно качественная подделка, которую не сразу можно отличить от оригинала. Здесь и сейчас можно создать копию любой популярной личности, сымитировать голос и мимику. Украинские мошенники не придумали ничего более умного, как взять за основу для создания лжеобразов — известных в Штатах публичных личностей, как например, Том Круз.

Уже зафиксированы случаи, когда от лица известного актера совершались мошеннические действия на территории РФ. Киевский режим словно пытается толсто троллить своих американских хозяев, оправдываясь тем, что это все на благо Украины и против ненавистной им России.





На удочку украинских мошенников попался и 29-летний Данил К. — работник одной из телекоммуникационных российских компаний. С его слов, ему и раньше звонили мошенники, но всегда удавалось их раскусить, а их схемы «развода» были примитивны. Но не в этот раз.

Данил вспоминает, что все произошло 13 ноября. Именно в этот день ему написал в Telegram его бывший начальник.

— Я монтажник связи в частной компании. В тот день вышел как всегда на работу. Вместе с напарником поехали на объект за город. Пока добирались, сидел в телефоне и тут вижу, что мне пишет бывший босс. Как раз пару дней назад мы договаривались о подработке. Я подумал, что он связался со мной именно по этому вопросу, — начал свой рассказ Данил. — Он поздоровался, спросил как мои дела и сообщил, что к ним в фирму наведывались люди из ФСБ. Я не придал этому значения, так как у нас такая отрасль — работа с информацией — правоохранители часто нас посещают по своим делам, делают запросы. Сотрудников органов госбезопасности интересовали данные о работниках, в том числе и тех, кто уволился. Мои контакты среди прочих тоже взяли, уточнил бывший начальник. Мол, никому ничего не рассказывай и жди звонка.





По словам Данила, он мысленно сразу стал задаваться вопросом, что же могло такого произойти, что по его душу приходят из ФСБ. Мужчина решил после смены позвонить бывшим коллегам и больше разузнать о визите силовиков. Примерно через час раздался неожиданный звонок.

— Мне набрали с незнакомого номера не моего региона. Я еще подумал: «Брать? Не брать?». В итоге ответил. Звонивший представился сотрудником ФСБ капитаном Юрием Геннадьевичем Скворцовым. Он меня сразу предупредил, что нам предстоит долгий и важный разговор, а если кто-то в этот момент находится рядом со мной, то лучше мне отойти в другое место, чтобы сохранить конфиденциальность, — вспоминает Данил.

Затем молодому человеку рассказали, что он попал в достаточно неприятную историю. От его имени был совершен перевод крупной суммы денег, взятой в кредит, человеку в розыске, находящемуся сейчас на территории Украины.





— Назвали фамилию Богданов. Спросили, не знакомы ли мы? Я ответил, что не знаю такого человека. Теперь надо мной, как мне пояснили, висел риск быть привлеченным к ответсвености за спонсирование терроризма. Я, конечно, испугался. Но меня успокоили и сказали, что все можно решить, — уточняет Данила.

Далее звонивший, представившийся сотрудником ФСБ, перевел молодого человека на якобы специалиста ЦБ РФ, который поможет закрыть все финансовые вопросы.

— Я в этот момент вообще был на панике. К тому же еще и на работе находился. Мой напарник уже стал на меня коситься, мол, с кем я там лясы точу. Мне объяснили, что на мое имя были взяты кредиты в нескольких банках на сумму в полмиллиона рублей. Получателем выступал как раз тот самый Богданов из Украины. Якобы все заявки «подморозились» в ЦБ на основном счете и единственный путь все исправить — снова взять кредиты, перевести деньги в ЦБ, а потом после пары операций они должны были вернуться в банки, где первоначально выдавались заемные средства. Мне сказали, что понимают — я здесь ни при чем — но с этим надо разобраться и выйти на мошенников. Сначала я подумал, что это все бред и «развод». Но мне стали сбрасывать документы в формате PDF со всеми моими данными, с банковским договором, инструкцию по выводу денег с печатями ЦБ РФ, с данными сотрудника банка, который вызвался мне помочь и фотографией удостоверения сотрудника ФСБ.





Затем Данилу настойчиво посоветовали отпроситься с работы и сразу ехать к одному из банков, где от его имени оформляли кредит. При этом мужчине рекомендовали ни с кем не говорить о происходящем, так как он уже участвует в спецоперации ФСБ.

— Я кое-как отпросился у босса. Мне пришлось уговорить напарника отвезти меня в город. По его лицу было видно, что у него ко мне много вопросов, но я сказал, что не сейчас, мол, у меня действительно крупные проблемы и некогда объяснять. Еще как раз садился телефон, а пропадать с линии было нельзя. Мне сказали, что всю дорогу я должен быть на связи. Просто могу положить трубку в карман и ехать. Но ни в коем случае не сбрасывать звонок, потому что уже идут оперативные мероприятия.





Через двадцать минут Данил оказался в своей машине и поставил телефон на зарядку. Ему сказали ехать к банку.

— И тут началось самое интересное. Мне снова набрал капитан Скворцов, но уже по видеосвязи через Telegram. Когда он звонил, на экране высветилось — «Закрытй канал ФСБ». Мужчина сидел в кабинете, на фоне портрета президента и российского флага. Перед ним лежала какая-то папка. Он сказал, что это досье на меня и стал зачитывать оттуда информацию о моей недвижимости, автомобилях и госномерах, местах работы, прописке, дате рождения и прочее. Я честно говоря, опешил от такого и окончательно поверил, что это не мошенники. Слишком много конфиденциальных сведений было им известно. Потом он стал задавать мне вопросы, не знаю ли я, откуда был «слив», кто может иметь на меня «зуб», говорят ли мне что-то какие-то адреса в городе, он мне их зачитывал. Я поверил в серьезность происходящего еще больше.





Даниле рассказали, что он должен стать неким агентом под прикрытием и помочь спецслужбам поймать мошенников. Ведь именно от этого зависела судьба кредитов на имя Богданова и дальнейшее развитие событий.

— Мне сказали, что если я выполню все требования, то уголовное дело мне не грозит, а все обязательства финансового характера будут закрыты. Надо только четко следовать указаниям сотрудников ФСБ и ЦБ РФ, и не уходить с линии, — говорит молодой человек. — Мне предстояло оформлять в банках заявки на кредит и следить за тем, что делают работники, попутно описывая их реакции посредством сообщений сотруднику федеральной службы. Мол, такой-то нервничает, тот забрал документы. Все в таком духе.

В итоге Даниле стали затягивать одобрение кредита и в этот момент сотрудник ФСБ сказал, что нужно срочно ехать в другой банк. По новой оперативной вводной, мошенники находятся именно там.





— Я послушно отправился в другое учреждение. Дело шло к вечеру. В тот момент мне хотелось только одного — побыстрее все закончить и выдохнуть. Я как с 11 утра «сел» на телефон, так и оставался на связи до сумерек. В итоге вместо 500 тысяч мне одобрили 232. Но мне сказали брать деньги, потому что, по данным ЦБ РФ, именно эту сумму реально пытался перевести на Украину Богданов. Они тут же «упали» мне на карту. Капитан Скворцов сказал, что деньги уже меченые, их нужно сразу обналичить и перевести в ЦБ. Чем быстрее, тем лучше. Я все выполнил.

После этого, как вспоминает Данил, ему сказали, что все отлично. Одна из заявок аннулирована, а взятые в кредит средства скоро вернутся обратно в банк.

— Мне напомнили, что завтра нужно ехать в первый банк и добиваться кредита там. Оказалось, что мошенник есть и в том отделении. Сотрудник ФСБ сказал не выходить на работу, мне выдадут соответствующую справку для предъявления работодателю. Я настолько вымотался за этот день, уже ехал домой, но в голове у меня крутилось: «Закрыт кредит или нет?». И тут мне опять позвонили из ФСБ, сообщив, что зафиксировали еще одну заявку от моего имени, на этот раз в одном из онлайн-банков. На меня стали давить, мол, нужно скорее оформлять кредит. И тут меня осенило: в тех офисах я следил за банковскими работниками, а тут уже ничего не нужно, просто деньги и все. Я тут же стал искать контакт моего бывшего директора. Зашел в профиль. Фото, имя и фамилия его, но номер другой. С утра я не придал этому значения. Попытался позвонить, но никто не брал. Потом директор мне перезвонил с другого номера, и я его прямо спросил про ФСБ и прочее. Он сказал, что к ним никто не приходил, а мне он ничего не писал. Тут я понял, что меня обманули, и поехал в полицию. Попутно мне опять стали названивать из ФСБ, но я сумел убедить Скворцова, что сейчас уже не могу ничего оформить и позвоню завтра в 9 утра, как и планировали. Напирал на то, что меня уже ищут жена и мать, все может вскрыться, поэтому нужно скорее попасть домой. Капитан на удивление согласился.





В полиции Данилу выслушали, отметив, что если звонки шли с Украины или из дальнего зарубежья, то шансы на поимку мошенников минимальны, а деньги, взятые в банке, все равно придется отдавать.

— В полиции мне посоветовали больше не брать трубки. На следующей день со мной связался юрист фирмы, где я раньше работал и сообщил, что у них буквально на днях была атака на базу данных. В итоге подобные сообщения якобы от директора в Telegram пришли еще пятерым сотрудникам. С девяти утра мне стал названивать Скворцов. Я просто не брал трубки. Он буквально терроризировал меня. Затем написал якобы тот самый бывший босс и переслал мне сообщения от капитана, в котором последний угрожал директору закрытием его фирмы за то, что тот как-то сломал всю схему оперативного мероприятия. Бывший начальник стал давить на меня и упрашивал взять трубку от Скворцова, и все с ним решить.





Данил заблокировал все номера, с которых ему звонили мошенники. Его жене пришлось перекредитоваться в другом банке, чтобы закрыть обязательства по взятому накануне займу в 232 тысячи рублей.

— Я там почитал в договоре — через пять лет уже должен был бы 600 тысяч выплатить. Короче, попал. Надеюсь, что моя история будет наукой для других. И знаете, я долго вспоминал, на кого был похож этот капитан Скворцов. Все время, когда мы общались по видеосвязи, я думал, что какое-то знакомое лицо, где-то я его видел, поэтому он и расположил меня к себе. Потом понял, да это же Том Круз вылитый. Лицо примелькалось, поэтому на подсознании какого-то отторжения и не было.