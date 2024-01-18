В Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника колонии № 12, которого задержали с наркотиками для осужденного водителя, сообщает V102.RU.

— Следственный отдел по городу Волжском СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СК России по области Дарья Буянова.

Следствием установлено, что в декабре 2023 года к подозреваемому, занимавшему должность инспектора исправительной колонии в Волжском, обратился осужденный с просьбой о передаче ему наркотиков. Заключенный обещал заплатить за это сотруднику ФСИН четыре тысячи рублей. Фигурант пронес 29 декабря на территорию ИК запрещенные вещества, где его и поймали с поличным сотрудники оперативного отдела пенитенциарного учреждения. До осужденного наркотики так и не дошли.

В настоящий момент подозреваемый уволен со службы в органах ФСИН. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСИН по региону. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

— Помимо этого, в рамках указанного уголовного дела также будет дана юридическая оценка по ст. 228.1 УК РФ действиям осужденного, который просил передать ему наркотики, — добавила Буянова.

Напомним, что по сведениям собственного источника «Высоты 102», задержанным оказался 21-летний прапорщик внутренней службы. Теперь уже бывший сотрудник пытался пронести в мужскую исправительную колонию № 12 в Волжском по улице Александрова, 86 наркотические вещества — прегабалин и МДМА — весом 52 грамма.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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