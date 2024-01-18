Расследования

СК в Волжском завел дело на экс-сотрудника ФСИН за посылку с наркотиками

Расследования 18.01.2024 11:27
0
18.01.2024 11:27


В Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника колонии № 12, которого задержали с наркотиками для осужденного водителя, сообщает V102.RU.   

— Следственный отдел по городу Волжском СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СК России по области Дарья Буянова.  

Следствием установлено, что в декабре 2023 года к подозреваемому, занимавшему должность инспектора исправительной колонии в Волжском, обратился осужденный с просьбой о передаче ему наркотиков. Заключенный обещал заплатить за это сотруднику ФСИН четыре тысячи рублей. Фигурант пронес 29 декабря на территорию ИК запрещенные вещества, где его и поймали с поличным сотрудники оперативного отдела пенитенциарного учреждения. До осужденного наркотики так и не дошли.  

В настоящий момент подозреваемый уволен со службы в органах ФСИН. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСИН по региону. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

— Помимо этого, в рамках указанного уголовного дела также будет дана юридическая оценка по ст. 228.1 УК РФ действиям осужденного, который просил передать ему наркотики, — добавила Буянова. 

Напомним, что по сведениям собственного источника «Высоты 102», задержанным оказался 21-летний прапорщик внутренней службы. Теперь уже бывший сотрудник пытался пронести в мужскую исправительную колонию № 12 в Волжском по улице Александрова, 86 наркотические вещества — прегабалин и МДМА — весом 52 грамма.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Еще по теме: 

В Волжском инспектора ФСИН поймали с наркотиками для осужденного водителя

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.01.2024 12:14
Расследования 18.01.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 10:32
Расследования 18.01.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 08:21
Расследования 18.01.2024 08:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 06:36
Расследования 18.01.2024 06:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2024 17:16
Расследования 17.01.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2024 13:32
Расследования 17.01.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 20:31
Расследования 16.01.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 19:34
Расследования 16.01.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 17:47
Расследования 16.01.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 12:24
Расследования 16.01.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 09:55
Расследования 16.01.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 19:05
Расследования 15.01.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 13:50
Расследования 15.01.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 10:43
Расследования 15.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2024 18:00
Расследования 13.01.2024 18:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
«Ротор» проведет в Турции пять матчейСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде у запойного водителя конфисковали Mercedes E250Смотреть фотографии
11:50
В ГД разработают закон, направленный против травли в школахСмотреть фотографии
11:27
СК в Волжском завел дело на экс-сотрудника ФСИН за посылку с наркотикамиСмотреть фотографии
11:16
«Красный Октябрь» прокатал новый сплав стали для оборудования химической промышленности  Смотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом отменили крещенские купания из-за всплеска гриппа и ОРВИСмотреть фотографии
11:00
«Бежала на красный»: наезд на 59-летнюю волгоградку попал на видеоСмотреть фотографии
10:34
В центре Волгограда двое школьников пострадали в жестком ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Не поддерживает СВО»: о прошлом сжегшего Коран в Волгограде Журавеля рассказал однокурсникСмотреть фотографии
10:23
«Не успел стать отцом»: инженер «Волгограднефтемаша» Роман Тюхтин погиб на СВОСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров назвал срок газификации всей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
Суд в Волгограде запретил крупному беспилотнику летать над сельхозполямиСмотреть фотографии
09:41
Пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:16
«Спартак-Волгоград» в родном бассейне дважды обыграл московский «Восток»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградцам энергетики напомнили 6 способов передачи показаний счетчиковСмотреть фотографии
08:21
От пчеловодства к экстремизму. В Волгограде прошел жаркий процесс по делу о сорванном госпереворотеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
На волгоградских АЗС выросли цены на три вида бензинаСмотреть фотографии
06:36
Волгоградка придумала для суда небылицы, чтобы избежать наказанияСмотреть фотографии
21:42
Тюльпанные луга и ирисовые земли взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Теплосети Волжского заявили о ликвидации неполадок на подающем трубопроводеСмотреть фотографии
20:28
Под Волгоградом за пролитую на землю нефть взыскали 390 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:04
Жителей 23 микрорайонов Волжского предупредили о перебоях с горячей водойСмотреть фотографии
19:36
Ремонт ГТС на Волге обернулся коррупционным скандаломСмотреть фотографии
19:21
В России хотят смягчить наказания для экономических преступниковСмотреть фотографии
18:57
«Ротор» расторг контракты с Бигулаевым и МагомедовымСмотреть фотографии
18:23
Волгоградцы вспомнили о взаимной поддержке на обледенелых улицах: фоторепортажСмотреть фотографии
17:47
В недавно построенном амфитеатре в Волгограде затеяли ремонт на 3 миллионаСмотреть фотографии
17:16
Волгоградка трижды «пыталась» подорвать дом на ул. ГремячинскойСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде ждут запуска эскалаторов на станциях СТСмотреть фотографии
16:47
Музей-заповедник «Сталинградская битва» обошел «Эрмитаж» по популярностиСмотреть фотографии
 