Расследования

В Волжском инспектора ФСИН поймали с наркотиками для осужденного водителя

Расследования 03.01.2024 21:27
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03.01.2024 21:27


В Волгоградской области задержан сотрудник УФСИН, пытавшийся пронести на территорию ИК наркотические вещества весом 52 грамма. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел 29 декабря на КПП мужской исправительной колонии № 12, расположенной по улице Александрова, 86 в Волжском. 

В УФСИН России по Волгоградской области факт задержания подтвердили, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

— Незаконная деятельность сотрудника колонии была пресечена благодаря информации оперативного отдела ИК № 12 при содействии отдела собственной безопасности областного УФСИН и оперативных сотрудников полиции, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, задержанным оказался 21-летний прапорщик внутренней службы. 

— Он молодой совсем. Думал, что Бога за бороду держит. Нес с собой прегабалин и МДМА. Пытался передать одному из осужденных, отбывающих срок за смертельное ДТП, — добавил источник. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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