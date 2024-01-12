Экология

За сброс отходов в овраг под Волгоградом с нарушителя взыскивают 350 тысяч

Экология 12.01.2024 12:03
0
12.01.2024 12:03


В Волгоградской области виновнику сброса строительных отходов в овраг на территории СНТ «Раздолье» в Городищенском районе придется выплатить нанесенный почве ущерб в размере почти 350 тысяч рублей. 

Как сообщили V102.RU  в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, указанный ущерб выставлен виновному физическому лицу для добровольной оплаты. В противном случае деньги будут взыскивать через суд.

Ранее сообщалось, что строительный мусор на территории СНТ «Раздолье» Царицынского сельского поселения Городищенского района в овраг сбрасывали с автомобиля КАМАЗ. Отходы вывозили с территории Центрального района Волгограда на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Аллея героев, где производилось благоустройство территории, в том числе замена тротуарной плитки.

Объем сброшенных на почву отходов составил 13,08 куб.м., высота навала отходов – 2 метра, площадь – 25 кв.м. По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, отходы отнесены к V классу опасности. Был рассчитан ущерб, который составил 349 272 рубля.

Виновное лицо было привлечено к административной ответственности  по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Однако постановление о назначенном наказании было обжаловано нарушителем в суде. Оно признано законным и обоснованным. 

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
08.01.2024 10:42
Экология 08.01.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Экология
07.01.2024 10:56
Экология 07.01.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Экология
02.01.2024 18:51
Экология 02.01.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2023 17:44
Экология 29.12.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2023 08:38
Экология 29.12.2023 08:38
Комментарии

0
Далее
Экология
26.12.2023 19:34
Экология 26.12.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Экология
25.12.2023 13:52
Экология 25.12.2023 13:52
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2023 08:32
Экология 22.12.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2023 19:19
Экология 19.12.2023 19:19
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2023 17:28
Экология 19.12.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2023 12:05
Экология 19.12.2023 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.12.2023 20:40
Экология 14.12.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
14.12.2023 13:37
Экология 14.12.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.12.2023 15:51
Экология 13.12.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.12.2023 12:27
Экология 13.12.2023 12:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:10
Андрей Бочаров в Волгограде вручил награды работникам прокуратурыСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области пройдет облава на волков после ЧП в станицеСмотреть фотографии
13:03
В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за морозов отменяют урокиСмотреть фотографии
12:55
Жители Волгоградской области выбирали для каникул Абхазию, Турцию и ОАЭСмотреть фотографии
12:09
Глава Котовского района Чумаков признался в срыве сроков строительства водоводаСмотреть фотографии
12:03
За сброс отходов в овраг под Волгоградом с нарушителя взыскивают 350 тысячСмотреть фотографии
10:51
Перенесших COVID-19 волгоградцев проверят на способность рожатьСмотреть фотографии
10:29
«Остался 21 дом»: в мэрии Волгограда подвели итоги ночной работы по запуску теплаСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом легковушка слетела с трассы после лобового ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:52
Трассы в Волгоградской области открыты для движения транспортаСмотреть фотографии
09:40
Депутаты Волгоградской гордумы потратились на обогреватели для замерзающих горожанСмотреть фотографии
08:27
Всех котов в хуторе Волгоградской области отправили на вакцинациюСмотреть фотографии
07:24
Призывник в Волгоградской области пошел не в армию, а в судСмотреть фотографии
06:45
В Волгограде обкатывают смертельную горку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
22:37
Сотрудники ИК-5 под Волгоградом ползком спасли утопавших рыбаковСмотреть фотографии
22:17
Трассу под Волгоградом перекрыли из-за снежных заносовСмотреть фотографии
21:59
«Динамо-Синара» обидно уступило «Кубани» в борьбе за первую шестеркуСмотреть фотографии
21:20
«Думали, взорвался газ»: в обледеневшем аварийном доме Волгограда рухнул потолокСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
«Из 176 домов запустили половину»: в мэрии отчитались о ситуации с отоплением в ТЗРСмотреть фотографии
20:28
«Очень любит деньги»: по делу экс-депутата Анненко в Волгограде выступил иногородний свидетельСмотреть фотографии
20:12
Владелец изъятого в пользу государства «Волжского оргсинтеза» прекратил борьбу за заводСмотреть фотографии
19:49
В Камышине маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Двое пострадалиСмотреть фотографии
19:37
Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отоплениеСмотреть фотографии
18:50
Волгоградцев предупредили об опасной красной икре с СахалинаСмотреть фотографии
18:03
Росптицесоюз усомнился в возможностях яиц от турков и азербайджанцевСмотреть фотографии
17:40
Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров ВалеСмотреть фотографии
17:26
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12Смотреть фотографии
17:22
Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничествоСмотреть фотографии
17:20
В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»Смотреть фотографии
15:31
Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 