В Волгоградской области виновнику сброса строительных отходов в овраг на территории СНТ «Раздолье» в Городищенском районе придется выплатить нанесенный почве ущерб в размере почти 350 тысяч рублей.

Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, указанный ущерб выставлен виновному физическому лицу для добровольной оплаты. В противном случае деньги будут взыскивать через суд.

Ранее сообщалось, что строительный мусор на территории СНТ «Раздолье» Царицынского сельского поселения Городищенского района в овраг сбрасывали с автомобиля КАМАЗ. Отходы вывозили с территории Центрального района Волгограда на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Аллея героев, где производилось благоустройство территории, в том числе замена тротуарной плитки.

Объем сброшенных на почву отходов составил 13,08 куб.м., высота навала отходов – 2 метра, площадь – 25 кв.м. По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, отходы отнесены к V классу опасности. Был рассчитан ущерб, который составил 349 272 рубля.

Виновное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Однако постановление о назначенном наказании было обжаловано нарушителем в суде. Оно признано законным и обоснованным.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям