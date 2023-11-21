Сотрудники Росприроднадзора выявили факт несанкционированного сброса строительных отходов в овраг на территории Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, инспекторы совместно с сотрудниками специализированной лаборатории провели выездное обследование захламленного участка.

Установлено, что строительный мусор на территории СНТ «Раздолье» Царицынского сельского поселения Городищенского района в овраг сбрасывали с автомобиля КАМАЗ.

Объем сброшенных на почву отходов составил 13,08 куб.м. Высота мусорного навала достигла 2 метров, а общая площадь загрязнения - 25 кв.метров.

По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, отходы отнесены к V классу опасности.

По факту сброса отходов на почву было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник установлен.





- Сброс произведен физическим лицом, отходы вывезены с территории Центрального района Волгограда на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Аллея героев, где производилось благоустройство территории, в том числе замена тротуарной плитки, - сообщили в межрегиональном управлении.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Это решение может быть обжаловано.

По предварительным данным, размер вреда, причиненного почве, составил 349 272 рублей. Нарушителю предложено возместить эту сумму в добровольном порядке.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»