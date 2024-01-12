Здравоохранение

Перенесших COVID-19 волгоградцев проверят на способность рожать

Здравоохранение 12.01.2024 10:51
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12.01.2024 10:51


В наступившем 2024 году диспансеризация в поликлиниках будет проходить по новым правилам, утвержденным постановлением правительства о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщает «Парламентская газета». Согласно нововведениям, у мужчин и женщин, перенесших ранее COVID-19, будут проверять репродуктивные функции. 

Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в течение года будут вправе пройти углубленную диспансеризацию, – сообщает издание со ссылкой на документ. – Расширенный медосмотр могут провести и по инициативе пациента, даже если отсутствуют сведения о перенесенном COVID-19. Женщины и мужчины определенного возраста во время диспансеризации смогут проверить и свое репродуктивное здоровье.

Уточняется, что по новым правилам перенесшие COVID-19 пациенты должны быть направлены на дополнительные обследования, если  изъявят такое желание, в течение трех рабочих дней после проведения стандартной диспансеризации. 

Обязанность поликлиник, согласно постановлению кабмина, – обеспечить запись пациентов не только во время очной явки в учреждение, но и по телефону. 

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