Несколько видов вирусов одновременно проверяют волгоградцев на прочность

В Волгоградской области активно циркулирует грипп и коронавирус, а также четыре вида вирусов негриппозной этиологии: риновирус, РС-вирус, аденовирус и бокавирус, сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, несмотря на это в первую календарную неделю нового года из-за выходных и праздничных дней заболеваемость ОРВИ сократилась. По сравнению с предыдущей неделей заболевших на 32% меньше.

Сократилась заболеваемость и коронавирусом. Если до праздников за неделю регистрировалось больше 500 заболевших, то за первую неделю 2024 года всего 229 случаев, что на 64% меньше. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

Снизилось и количество обратившихся в медицинские учреждения с внебольничными пневмониями - на 40% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В основном пневмонии сейчас диагностируют у взрослых пациентов.