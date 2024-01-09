Здравоохранение

В Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кори

Здравоохранение 09.01.2024 16:08
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09.01.2024 16:08


В Волгоградскую область завезли пропавшую вакцину от кори, краснухи и паротита. Накануне праздников в поликлиники региона отправили около пяти тысяч доз «Вактривира», сообщает ИА «Высота 102». 

– В Волгоградскую область за счет средств федерального бюджета в конце декабря поступили вакцины для проведения иммунизации детского населения Волгоградской области против кори, краснухи и паротита, порядка 5 тысяч доз, – прокомментировали в пресс-службе областного комитета здравоохранения. – В регион также пришли паротитная и паротитно-коревая вакцины. 

По информации облздрава, следующая поставка оказавшегося в дефиците препарата запланирована на февраль – март. 

Об исчезновении вакцины от кори, краснухи и паротита волгоградцы заявили еще летом. Тогда же на дефицит отечественного препарата пожаловались жители Московской, Ульяновской Ставропольской, Белгородской и других областях России. Дефицит «Вактривира» связывали в первую очередь с прокатившимися по стране вспышками кори. Владимир Путин, отвечавший на вопрос о возникшем дефиците на ежегодной пресс-конференции, отметил и низкий уровень иммунизации мигрантов и приезжающих в страну жителей Украины. 

Производитель вакцины в свою очередь объяснил заминки на производстве не только повышенным спросом, но и  некачественным сырьем, не прошедшем входной контроль.

Виктория Чумакова 

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