В Волгоградском ботсаду открылась выставка цитрусовых и орхидей





Ботанический сад приглашает любителей растений на первую в 2024 году цветочную экспозицию — 8 января в оранжереях открылась выставка «Тропическая зима». Гости могут полюбоваться цветущими орхидеями, узнать новое о фикусах, гибискусах, кактусах и суккулентах, многочисленных гибридах цитрусовых, сообщили V102.RU в облкомприроды. Ботанический сад приглашает любителей растений на первую в 2024 году цветочную экспозицию — 8 января в оранжереях открылась выставка «Тропическая зима». Гости могут полюбоваться цветущими орхидеями, узнать новое о фикусах, гибискусах, кактусах и суккулентах, многочисленных гибридах цитрусовых, сообщили V102.RU в облкомприроды.

В 2023 году более 20 тысяч человек побывали на экскурсиях и тематических мероприятиях ботанического сада, выставочные площадки которого находятся в Волжском. В наступившем году сотрудники готовы вновь удивлять любителей растений. Так, уже в феврале в экспозиционных теплицах наступит весна — гостей ждут на выставку первоцветов. Здесь представят около 50 тысяч тюльпанов, цикламенов, фрезий, гиацинтов, нарциссов и других прекрасных вестников весны всевозможных расцветок.В апреле-мае в оранжерее состоится фестиваль однолетних растений. Гостям предложат около 90 сортов и гибридов высокодекоративных летников: петунию, агератум, бархатцы, вербену, лобелию, сальвию и другие цветущие растения. Они будут представлены в подвесных корзинах, различных контейнерах и кашпо. А в ноябре пройдет традиционный «Бал хризантем».Напомним, оранжереи регионального ботанического сада находятся по адресу: Волжский, ул. Набережная 2Л.