Политика

Жители Волгоградской области в новом году переизберут тысячи депутатов

Политика 04.01.2024 12:31
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04.01.2024 12:31


Жителям Волгоградской области в наступившем 2024 году предстоит сделать важный выбор и определиться с тем, кто возглавит регион на предстоящее пятилетие, а также обновить состав Волгоградской областной думы. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», в районах Волгоградской области обновят администрации поселений и думы. 

Первые в новом году выбору состоятся в марте.  В этот день вместе с жителями всей страны волгоградцы выберут президента. Выборы президент Российской Федерации назначены на 17 марта. 

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут в сентябре: официальная дата в календаре ИКВО – 8 сентября 2024 года. Тогда же жителям региона предстоит определиться с тем, кто займет 38 депутатских кресел в региональном парламенте. 

Одновременно 8 сентября жители Урюпинска распределят 20 мандатов между кандидатами в гордуму. 21 депутата выберут в этот день в городе Фролово.

Обновятся в сентябре составы городских дум в Иловле, Дубовке, Елани, Жирновске, а также в Калаче-на-Дону, Ленинске, Николаевске, Новоаннинском, Палласовке, Светлом Яре, Краснослободске, Средней Ахтубе и в Суровикино. будут выбирать депутатов и в сельских поселениях региона.

В общей сложности, сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области в сентябре 2024 года переизберут без малого 3 тысячи депутатов. 

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