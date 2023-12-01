Борьба с коррупцией

Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИН

Борьба с коррупцией 01.12.2023 13:50
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01.12.2023 13:50


Бывшему и.о. начальника ФКУ «Исправительный центр №1 УФСИН России по Волгоградской области» Виталию Курсекову, осужденному за взятки, не удалось добиться оправдательного приговора в апелляционной инстанции.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд сегодня, 1 декабря, на два месяца снизил срок осужденному, но в остальной части оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Курсекову, которого в августе текущего года Центральный районный суд Волгограда признал виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), предстоит отбывать в колонии общего режима 3 года 4 месяца вместо 3 лет 6 месяцев, которые ему были назначены ранее судом первой инстанции.

Также он лишен специального звания «полковник внутренней службы» и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, сроком на 3 года. 

Вместе с Курсековым был осужден и его знакомый - заместитель директора коммерческой организации Дмитрий Винников. Его признали виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере) и осудили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Судом установлено, что 2021 году Курсеков взял 40 тысяч рублей от Винникова за то, чтобы его фирма стала победителем конкурса на заключение государственного контракта на ремонт окон. Сумма взятки составила 10% от контракта в 400 тысяч рублей, который в итоге заключила эта организация.

Деньги Курсекову перечислили на банковскую карту его знакомой, реквизиты которой он предоставил. Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Волгоградской области и ОРЧ УСБ УФСИН России по Волгоградской области. Вину Курсеков отрицает, а его знакомый признал в полном объеме.

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