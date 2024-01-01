Губернатор 1 января посетит новый телемедицинский центр на Тулака

Сегодня, 1 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетит новый Региональный телемедицинский центр, который начинает прием посетителей.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, это структурное подразделение областной клинической больницы №1 находится в микрорайоне Тулака. Здесь отметили, что первый день нового года в связи с открытием телемедицинского центра стал знаковым для отрасли здравоохранения региона.

- Новым важным этапом в цифровизации здравоохранения Волгоградской области стало создание первого Регионального телемедицинского центра — единого современного пространства, которое обеспечивает все виды телемедицинских услуг: диагностику, выбор лечения, динамическое наблюдение, контроль хода лечения, консультации «врач-врач», телемедицинское наставничество, проведение консилиумов и конференций и др., - сообщили в ведомстве.

Фото из архива ИА «Высота 102»