Здравоохранение

Губернатор 1 января посетит новый телемедицинский центр на Тулака

Здравоохранение 01.01.2024 13:15
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01.01.2024 13:15


Сегодня, 1 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетит новый Региональный телемедицинский центр, который начинает прием посетителей. 

Как сообщили V102.RU в администрации региона, это структурное подразделение областной клинической больницы №1 находится в микрорайоне Тулака. Здесь отметили, что первый день нового года в связи с открытием телемедицинского центра стал знаковым для отрасли здравоохранения региона.

- Новым важным этапом в цифровизации здравоохранения Волгоградской области стало создание первого Регионального телемедицинского центра — единого современного пространства, которое обеспечивает все виды телемедицинских услуг: диагностику, выбор лечения, динамическое наблюдение, контроль хода лечения, консультации «врач-врач», телемедицинское наставничество, проведение консилиумов и конференций и др., - сообщили в ведомстве.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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