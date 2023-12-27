Расследования

В Волгограде осудили продавца за проданную полицейскому бутылку спиртного

Расследования 27.12.2023 10:06
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27.12.2023 10:06


Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор уроженцу Азербайджана, который продал полицейскому бутылку с алкоголем без акцизной марки, передает V102.RU. Как сообщили в районном суде, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Ему назначено 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Установлено, что фигурант уголовного дела ранее был подвергнут административному наказанию за незаконную розничную продажу алкоголя физическим лицам. Однако он снова нарушил закон, продав спиртное не имея на это соответствующего разрешения (лицензии) и без регистрации юридического лица.

Повторная незаконная продажа алкогольной продукции была зафиксирована в ходе проверочной закупки, которую осуществлял сотрудник полиции. Продавец продал правоохранителю бутылку с алкоголем, на которой не было акцизной марки. Он полностью признал свою вину и выразив раскаяние в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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