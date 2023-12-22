Расследования

Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернатору

Расследования 22.12.2023 12:12
0
22.12.2023 12:12

Депутаты Волгоградской областной думы после череды отставок чиновников, уличенных в нарушении антикоррупционного законодательства, 22 декабря в двух чтениях одобрили законодательную инициативу прокурора Дениса Костенко. Отныне  все главы муниципальных образований в регионе будут обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в 2023 году в Волгоградской области досрочно были прекращены полномочия глав Красноармейского сельского поселения Новониколаевского района Ларисы Альбовой и Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района Геннадия Горбатова, которые заключали муниципальные контракты с родственниками, а также главы Моисеевского сельского поселения Котовского района Сергея Бирюлева, который предоставил родственнику в аренду земельные участки без проведения торгов. Именно такие прецеденты и побудили надзорный орган разработать новый закон – выяснилось, что обязанность уведомлять руководство была возложена не на всех волгоградских чиновников. 

В соответствии с законом «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Вместе с тем из 466 муниципальных образований области подобный порядок установлен муниципальными правовыми актами лишь в 70% муниципалитетов,сообщила информагентству Оксана Черединина. – Анализ принятых муниципальных правовых актов показал, что соответствующая процедура не имеет единообразной практики, а в ряде муниципальных правовых актов и вовсе отсутствует орган и лицо, которые необходимо уведомлять.

Законодательной инициативой, в основу которой также легли рекомендации Минтруда России, прокурор региона предложил внести статью, устанавливающую единый порядок сообщения чиновниками о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Как сообщает ИА «Высота 102», одобренный в двух чтениях депутатами порядок предполагает иерархию таких взаимодействий. 

Согласно законопроекту предлагалось установить, что главы и председатели представительных органов городских округов, муниципальных районов о возможном конфликте интересов уведомляют губернатора Волгоградской области, – пояснила  Оксана Черединина.

Главы и председатели представительных органов городских и сельских поселений в Волгоградской области теперь будут обязаны уведомлять о личных интересах председателей представительных органов муниципальных районов. Депутаты, председатели, заместители председателей и аудиторы контрольно-счетных органов, в свою очередь, – соответствующий представительный орган. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.12.2023 12:41
Расследования 22.12.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 17:47
Расследования 21.12.2023 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 16:12
Расследования 21.12.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 14:11
Расследования 21.12.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 12:16
Расследования 21.12.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 11:12
Расследования 21.12.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 10:48
Расследования 21.12.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 06:51
Расследования 21.12.2023 06:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 17:16
Расследования 20.12.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 15:27
Расследования 20.12.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 12:04
Расследования 20.12.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 10:29
Расследования 20.12.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 17:50
Расследования 19.12.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 16:29
Расследования 19.12.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 15:59
Расследования 19.12.2023 15:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области классы в 73 школах ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
17:47
Новый трубопровод в обход Мамаева кургана решили строить в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедииСмотреть фотографии
16:57
40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнесСмотреть фотографии
16:39
В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовыхСмотреть фотографии
16:22
«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без матаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работеСмотреть фотографии
 