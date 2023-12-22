Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернатору

Депутаты Волгоградской областной думы после череды отставок чиновников, уличенных в нарушении антикоррупционного законодательства, 22 декабря в двух чтениях одобрили законодательную инициативу прокурора Дениса Костенко. Отныне все главы муниципальных образований в регионе будут обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в 2023 году в Волгоградской области досрочно были прекращены полномочия глав Красноармейского сельского поселения Новониколаевского района Ларисы Альбовой и Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района Геннадия Горбатова, которые заключали муниципальные контракты с родственниками, а также главы Моисеевского сельского поселения Котовского района Сергея Бирюлева, который предоставил родственнику в аренду земельные участки без проведения торгов. Именно такие прецеденты и побудили надзорный орган разработать новый закон – выяснилось, что обязанность уведомлять руководство была возложена не на всех волгоградских чиновников.

– В соответствии с законом «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Вместе с тем из 466 муниципальных образований области подобный порядок установлен муниципальными правовыми актами лишь в 70% муниципалитетов, – сообщила информагентству Оксана Черединина. – Анализ принятых муниципальных правовых актов показал, что соответствующая процедура не имеет единообразной практики, а в ряде муниципальных правовых актов и вовсе отсутствует орган и лицо, которые необходимо уведомлять.

Законодательной инициативой, в основу которой также легли рекомендации Минтруда России, прокурор региона предложил внести статью, устанавливающую единый порядок сообщения чиновниками о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Как сообщает ИА «Высота 102», одобренный в двух чтениях депутатами порядок предполагает иерархию таких взаимодействий.

– Согласно законопроекту предлагалось установить, что главы и председатели представительных органов городских округов, муниципальных районов о возможном конфликте интересов уведомляют губернатора Волгоградской области, – пояснила Оксана Черединина.

Главы и председатели представительных органов городских и сельских поселений в Волгоградской области теперь будут обязаны уведомлять о личных интересах председателей представительных органов муниципальных районов. Депутаты, председатели, заместители председателей и аудиторы контрольно-счетных органов, в свою очередь, – соответствующий представительный орган.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»