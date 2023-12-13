Борьба с коррупцией

В Волгоградской области троих чиновников уволили за утрату доверия

Борьба с коррупцией 13.12.2023 12:50
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13.12.2023 12:50


В Волгоградской области в 2023 года были досрочно прекращены полномочия трех глав муниципальных образований в связи с не соблюдением требований о предотвращении конфликта интересов. Как сообщает V102.RU, такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту регионального антикоррупционного закона, опубликованного на сайте Волгоградской областной думы, в который по инициативе областной прокуратуры планируется внести изменения.

В 2023 году были прекращены полномочия глав Красноармейского сельского поселения Новониколаевского района Ларисы Альбовой и Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района Геннадия Горбатова, которые заключали муниципальные контракты с родственниками, а также главы Моисеевского сельского поселения Котовского района Сергея Бирюлева, который предоставил родственнику в аренду земельные участки без проведения торгов. При этом два из трех вынесенных судебных решений, касающихся Ларисы Альбовой и Геннадия Горбатова, вступили в законную силу. В частности, Лариса Альбова заключила один из муниципальных контрактов со своей снохой, являющейся индивидуальным предпринимателем. А своего супруга она устроила на должность руководителя сельского дома культуры. 

В областной прокуратуре считают, что совершению такого рода нарушений способствует, в том числе отсутствие единообразного нормативного регулирования правоотношений, связанных с порядком уведомления о возникновении личной заинтересованности и урегулирования конфликта интересов у лиц, замещающих муниципальные должности. 

В связи с этим надзорный орган предлагает обязать муниципального служащего сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Документ определяет порядок, согласно которому должностное лицо должно будет уведомлять  органы власти о возникновении подобной ситуации. В случае принятия изменений в региональный закон «О некоторых вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» чиновники должны будут заполнять установленные формы и вести журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности. 

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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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