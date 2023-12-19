Расследования

Больше ста человек экстренно эвакуировали в Волгограде из жилого дома

Расследования 19.12.2023 11:02
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19.12.2023 11:02


В Тракторозаводском районе Волгограда больше ста жильцов девятиэтажного дома №4 по ул. Кастерина были эвакуированы из-за предмета, схожего с миной времен Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», потенциально опасную вещь держал в своей квартире 48-летний мужчина. 

Эвакуация волгоградцев проводилась накануне, 18 декабря, вечером. Сообщение об опасном предмете в жилом доме поступило в экстренные службы около 22.00. Прибывшие на место представители силовых ведомств  вывели людей из дома. 

В общей сложности было эвакуировано 130 жильцов из первого и второго подъездов, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. – Временно, пока в доме работали саперы, людям предложили разместиться в гимназии №16. 

Отметим, что информацию об эвакуации людей не комментируют 19 декабря ни в одном из силовых ведомств. Меж тем, по не подтвержденным официально данным, схожий с миной времен ВОВ предмет один из жильцов дома обнаружил во время отдыха на берегу Волги в Тракторозаводском районе. Находку волгоградец решил принести домой. Кто вызвал экстренные службы, в настоящее время уточняется. 

Известно, что опасный предмет был изъят и вывезен из жилой застройки.   

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