Больше ста человек экстренно эвакуировали в Волгограде из жилого дома





В Тракторозаводском районе Волгограда больше ста жильцов девятиэтажного дома №4 по ул. Кастерина были эвакуированы из-за предмета, схожего с миной времен Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», потенциально опасную вещь держал в своей квартире 48-летний мужчина.

Эвакуация волгоградцев проводилась накануне, 18 декабря, вечером. Сообщение об опасном предмете в жилом доме поступило в экстренные службы около 22.00. Прибывшие на место представители силовых ведомств вывели людей из дома.

– В общей сложности было эвакуировано 130 жильцов из первого и второго подъездов, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. – Временно, пока в доме работали саперы, людям предложили разместиться в гимназии №16.

Отметим, что информацию об эвакуации людей не комментируют 19 декабря ни в одном из силовых ведомств. Меж тем, по не подтвержденным официально данным, схожий с миной времен ВОВ предмет один из жильцов дома обнаружил во время отдыха на берегу Волги в Тракторозаводском районе. Находку волгоградец решил принести домой. Кто вызвал экстренные службы, в настоящее время уточняется.

Известно, что опасный предмет был изъят и вывезен из жилой застройки.