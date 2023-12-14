Губернатор Бочаров подтвердил слова эксперта о службе в разведке





Политтехнолог Андрей Чешов в недавнем интервью ИА «Высота 102» вскользь упомянул о малоизвестном факте из биографии губернатора Волгоградской области. В частности, напомним, рассуждая о том, какие ставки делали на Андрея Бочарова в федеральном центре при назначении на пост в регионе, эксперт обронил интересную фразу: «Мне намекали, что не все факты его биографии известны, и что он неспроста отмечает день военного разведчика». И вот слова Чешова стали более понятными после откровений губернатора с детьми на выставке в Москве. Во время открытого урока Бочаров затронул и эту тему.

В распоряжении корреспондентов ИА «Высота 102» появилась запись общения главы Волгоградской области со школьниками. Внимательно прослушав ее, вот что мы услышали:

– Какая на данный момент у Вас самая заметная мечта? И какая мечта у Вас была в детстве, и сбылась ли она сейчас? – спросила у Бочаров ученица школы №17 из города Волжского.

– Моя мечта стать военным сбылась. Мне посчастливилось очень хорошо закончить восемь классов школы, завершить обучение в Московском суворовском училище. Также мне посчастливилось получить ту профессию, о которой мечтал, связанную с военной специальностью – я учился в рязанском десантном училище, – ответил Андрей Бочаров.

Продолжая, волгоградский губернатор и сообщил о службе в разведке:

– Училище я закончил очень и очень хорошо. А после этого мне посчастливилось служить в разведке. То есть если говорить о мечте детства, то она была реализована полностью.

Далее глава Волгоградской области перевел разговор на тему семьи и детей, а также рассказал детям о мечтах сегодняшних.

По мнению политтехнолога Чешова, именно военное прошлое помогло Андрею Бочарову навести порядок в Волгоградской области. Именно это и учитывали в федеральном центре, делая в 2014 году ставки на его кандидатуру.

– Сегодня Волгоградская область – это стратегически важный и интересный регион: благодаря успехам Бочарова, регион из депрессивного превращается в динамично развивающийся. В связи с этим точно есть интересанты, которые пытаются, условно говоря, сюда зайти. И здесь есть благоприятная для этого среда – в виде тех, кому за 10 лет тут поприжали хвосты, – рассуждал эксперт. – Возвращаясь назад, скажу, что для меня, как и для многих, в 2014 году стало неожиданностью решение президента о назначении Бочарова. До него криминал и элиты методично сжирали всех его предшественников. Поэтому Медведев не просто так сказал Андрею Ивановичу вскоре после назначения, мол, второго Героя России дадим, если наведете порядок в регионе. Это прям тонкая ирония была. Не я один подумал тогда, что от бывшего военного нечего ждать. Хотя мне намекали, что не все факты его биографии известны и что он неспроста отмечает день военного разведчика. Сейчас многое стало понятно.

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