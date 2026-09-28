



Сегодня, 28 сентября, волгоградцев ждёт сухая тёплая погода.



Согласно прогнозу Гисметио, в дневные часы прогреется до +22. Осадков при этом не обещают, будет безоблачно.



29 сентября ночью ожидается +13, к утру станет теплее до +15, а в полдень будет уже +21. По-прежнему погода будет малооблачной, без существенных осадков.



В последний день сентября температура воздуха останется примерно на тех же значениях. Дожди обойдут регион стороной.



Погода благоприятна для прогулок. Самое время собирать грибы. Жители региона сообщают о щедром урожае.