



Специалисты «Концессий водоснабжения» утром 27 сентября завершили все ремонтные работы на сетях и сооружениях. Сразу после этого началась подготовка к возобновлению подачи ресурса, сообщили в администрации Волгограда.





Вода в кранах появится сначала у жителей Центрального района, чуть позднее – у абонентов в Ворошиловском районе и микрорайоне Тулака. При этом жители улицы Краснознаменская сообщили, что воду в их домах уже дали.





Напомним, плановый ремонт на сетях и объектах водоснабжения начался 26 сентября и должен был продлиться два дня. На время отключения ресурса для жителей трех районов был организован подвоз воды.

Важно помнить, что даже после того, как холодная вода вернется, потребуется некоторое время для заполнения систем горячего водоснабжения, восстановления циркуляции и настройки оборудования тепловых пунктов. Поэтому горячая вода появится не сразу, а через некоторое время.