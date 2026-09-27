Важно помнить, что даже после того, как холодная вода вернется, потребуется некоторое время для заполнения систем горячего водоснабжения, восстановления циркуляции и настройки оборудования тепловых пунктов. Поэтому горячая вода появится не сразу, а через некоторое время.
Общество 27.09.2026 11:28
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27.09.2026 11:28
Важно помнить, что даже после того, как холодная вода вернется, потребуется некоторое время для заполнения систем горячего водоснабжения, восстановления циркуляции и настройки оборудования тепловых пунктов. Поэтому горячая вода появится не сразу, а через некоторое время.
Специалисты «Концессий водоснабжения» утром 27 сентября завершили все ремонтные работы на сетях и сооружениях. Сразу после этого началась подготовка к возобновлению подачи ресурса, сообщили в администрации Волгограда.
Вода в кранах появится сначала у жителей Центрального района, чуть позднее – у абонентов в Ворошиловском районе и микрорайоне Тулака. При этом жители улицы Краснознаменская сообщили, что воду в их домах уже дали.
Важно помнить, что даже после того, как холодная вода вернется, потребуется некоторое время для заполнения систем горячего водоснабжения, восстановления циркуляции и настройки оборудования тепловых пунктов. Поэтому горячая вода появится не сразу, а через некоторое время.
Напомним, плановый ремонт на сетях и объектах водоснабжения начался 26 сентября и должен был продлиться два дня. На время отключения ресурса для жителей трех районов был организован подвоз воды.
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