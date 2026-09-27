«Знатно жахнуло»: волгоградцы вздрогнули от сильного хлопка





Жители Волгограда сегодня, 27 сентября, сообщают о звуке, похожем на сильный взрыв, который был слышен в разных районах города и даже в пригороде. По свидетельствам горожан, в некоторых домах даже зазвенели стекла.

- Знатно жахнуло, - делятся волгоградцы.

Мониторинговые каналы сообщают, что звук не несет опасности. В соцсетях публикуются сообщения очевидцев, утверждающих, что после хлопка слышали гул самолета и след от него в небе, связывая это с переходом воздушного судна на сверхзвук.



Напомним , накануне также слышались звуки выстрелов, которые раздавались с полигона под Волгоградом, где проходили учения.



