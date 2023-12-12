Сбылась ли мечта губернатора Бочарова? На ВДНХ прошел открытый урок

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров 12 декабря на площадке выставки «Россия» в Москве провел открытый урок, в котором приняли участие более ста детей. В качестве почетного гостя на урок пригласили главу Витебского областного исполкома Республики Беларусь Александра Субботина. Речь шла о любви к России и малой родине, об исторической правде и справедливости и выборе жизненного пути.

Все ребята перед началом открытого урока, сообщает ИА «Высота 102», получили паспорта граждан России. Все эти молодые люди – лидеры учебных заведений, победители и призеры конкурсов, фестивалей, олимпиад, спортивных стартов, включая всероссийские и международные, волонтеры, активисты детских и молодежных движений.

В ходе общения с ребятами Андрей Бочаров отдельно остановился на том, каким широкими возможностями располагают сегодня современные подростки. Это касается и учебы, и спорта, и творчества.

– У нас большие амбициозные планы и проекты, и мы понимаем – чтобы их реализовать, нам нужны вы – люди, которые любят свою Родину, получают хорошее образование и навыки, – сказал Андрей Бочаров. – Задача взрослого поколения – создавать условия, чтобы вы развивались, раскрылись, чтобы каждый из вас смог не только реализовать себя как человек и как личность, но и смог своим трудом укрепить Отечество, нашу Родину, нашу Волгоградскую область, наши муниципальные образования. И это зависит от вас. Вы сможете сделать все, что вами задумано, но для этого надо трудиться. Вам посчастливилось быть здесь, на уникальном форуме достижений нашего Отечества, потому что вы лучшие. Вы смогли доказать это своим трудом, учебой, отношением к своей родной земле. Я счастлив, что вы сегодня находитесь здесь, что вы знакомитесь с историей, настоящим и будущим нашей страны, наших регионов, сможете почерпнуть здесь что-то хорошее, новое и привезти к нам, в Волгоградскую область. И мы постараемся это реализовать.

Старшеклассники из Волгоградской области, в свою очередь, задавали вопросы Андрею Бочарову. Изабелла Алексеева из школы №17 города Волжского спросила, сбылась ли детская мечта Андрея Бочарова и о чем он мечтает сейчас.

– Моя мечта стать военным сбылась. Мне посчастливилось очень хорошо закончить школу, завершить обучение в Московском суворовском училище, получить профессию, о который мечтал, связанную с военной специальностью. Я учился потом в Рязанском военном десантном училище, потом мне посчастливилось служить в разведке. Я мечтал создать семью, иметь детей. Если брать мечту детства, то она была реализована полностью, – ответил Андрей Бочаров.

– Что касается мечты сегодня, то мне бы очень хотелось реализовать серьезную программу по развитию Волгоградской области. Она амбициозная, из серии неисполнимых, но это и нравится, – продолжил волгоградский губернатор. – И, конечно, в рамках этой программы отдельно стоит развитие острова Сарпинский. Это мечта многих поколений волгоградцев, жителей региона. Несмотря на все сложности мы приступили к реализации этого проекта, дай Бог его реализовать, и Волгоградская область тогда получит новые возможности для жизни, для туризма, для быта».

Когда речь зашла о молодежном фестивале #ТриЧетыре в Волгограде, губернатор обратился к Александру Субботину, пригласив делегацию Республики Беларусь летом 2024 года принять участие в фесте.

Напомним, что сегодня на выставке «Россия» в Москве проходит День Волгоградской области. В полдень Андрей Бочаров открыл официальную часть дня.