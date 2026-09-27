В Волгограде 4-летнюю девочку сбил трамвай

Федеральные новости

Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, который использовался для хранения и распределения продукции военного назначения для ВСУ. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ....