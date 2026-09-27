На юге Волгограда водитель КАМАЗа задавил автослесаря

Трагедия произошла 26 сентября в Красноармейском районе Волгограда. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, около дома №6 по Бетонному проезду 65-летний мужчина ремонтировал КАМАЗ, находясь под грузовиком. В это время 64-летний водитель КАМАЗа начал движение и задавил автослесаря. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой.
Происшествия 27.09.2026 16:08
0
27.09.2026 16:08
На юге Волгограда водитель КАМАЗа задавил автослесаря27.09.2026 16:08
Происшествия 27.09.2026 16:08
В Волжском 71-летнего велосипедиста сбил Volkswagen Passat27.09.2026 15:54
Происшествия 27.09.2026 15:54
«Знатно жахнуло»: волгоградцы вздрогнули от сильного хлопка27.09.2026 12:35
Происшествия 27.09.2026 12:35
«Выстрелил в упор»: на юге Волгограда в «Магните» убили покупателя27.09.2026 09:47
Происшествия 27.09.2026 09:47
В Волгограде сгорел частный дом на ул. Эльтонской26.09.2026 21:25
Происшествия 26.09.2026 21:25
В Волжском из-за окурка пострадали в пожаре двое человек26.09.2026 19:16
Происшествия 26.09.2026 19:16
В Волгограде ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции26.09.2026 16:05
Происшествия 26.09.2026 16:05
Под Волгоградом погиб тракторист в ДТП с фурой26.09.2026 11:08
Происшествия 26.09.2026 11:08
Школьник после сниффинга в супермаркете Волжского украл спиртное и бросился в драку25.09.2026 20:01
Происшествия 25.09.2026 20:01
Горящую степь на 105 га сняли на видео в Волгоградской области25.09.2026 14:20
Происшествия 25.09.2026 14:20
На юге Волгограда вспыхнул очередной расселенный дом25.09.2026 13:01
Происшествия 25.09.2026 13:01
Под Волгоградом засняли последствия столкновения на трассе грузовиков Howo и SANY25.09.2026 11:27
Происшествия 25.09.2026 11:27
В Волжском проверят качество воздуха в окрестностях тлеющего полигона ТБО24.09.2026 13:27
Происшествия 24.09.2026 13:27
В Волгограде пожарные отвоевали СНТ «Дзержинец» от огня23.09.2026 19:42
Происшествия 23.09.2026 19:42
Ландшафтный пожар бушует у СНТ «Дзержинец» на севере Волгограда23.09.2026 14:41
Происшествия 23.09.2026 14:41