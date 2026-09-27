На юге Волгограда водитель КАМАЗа задавил автослесаря

Трагедия произошла 26 сентября в Красноармейском районе Волгограда. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, около дома №6 по Бетонному проезду 65-летний мужчина ремонтировал КАМАЗ, находясь под грузовиком. В это время 64-летний водитель КАМАЗа начал движение и задавил автослесаря. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой.