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Общество

От поддубников до рядовки: грибной бум начался в лесах Волгоградской области

Общество 27.09.2026 21:31
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27.09.2026 21:31


Жители Волгоградской области сообщают о небывалом урожае грибов в лесах. Любители тихой охоты с гордостью делятся в соцсетях фотографиями разнообразных даров леса. А их после прошедших дождей немало, и с пустыми руками грибники домой не приезжают. По словам волгоградцев, сейчас можно набрать корзины бело-польских, груздей, маслят. Также уже пошли тополиная рядовка, поддубники, боровики и подосиновики. 

Напомним, 3 октября в Чернышковском районе Волгоградской области пройдет областной чемпионат по сбору грибов. Если в прошлом году он был отменен из-за осенней засухи и отсутствия грибов, то в этом году у участников соревнований будут все шансы продемонстрировать свое мастерство. 

При этом необходимо помнить, что нельзя собирать грибы, в безопасности  которых есть хоть какие-то сомнения. Ранее сообщалось, что недавно от отравления грибами скончалась 62-летняя волгоградка. 

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