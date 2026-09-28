Волгоградцы увидят метеорный поток Дракониды





В ночь с 8 на 9 октября произойдёт интересное космическое событие. Волгоградцы смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды.



Метеоры можно будет наблюдать с 6 до 10 октября, однако именно 9 октября ближе к 4:00 по московскому времени интенсивность потока станет наибольшей. При этом метеоры этого потока относительно медленные и порой оставляют длинные светящиеся следы после себя. Примечательно, что отсутствие полной Луны позволит рассмотреть даже тусклые метеоры.



Лучшее место для наблюдения там, где нет источников освещения. Оптические приборы не требуются.







