



В России началась подготовка к выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. В Волгоградской области в следующем году также состоятся выборы губернатора, депутатов областной думы и целая серия муниципальных избирательных кампаний. Об особенностях предстоящего электорального сезона, текущей политической ситуации в Волгоградской области и ожидаемых провокациях V102.RU рассказал известный политтехнолог Андрей Чешов.

Самое интересное мы собрали в этом материале.

«Ложки-то нашлись, но осадочек остался»

Выборами различного уровня московский специалист занимается уже более 20 лет. Он регулярно приезжает в Волгоградскую область, где у него живут друзья и близкие люди, поэтому о проблемах и успехах региона, о нюансах местной политической «кухни» знает не понаслышке.

– Я внимательно слежу за происходящим в Волгограде с 1994 года. Я люблю Волгоград, у меня тут живут друзья. Природа у вас красивая, люди хорошие. Но на протяжении многих лет все тут медленно загибалось, и настроение было у всех такое же – местные элиты никогда не любили свой город. Сейчас же все поменялось. За 9 лет произошли тектонические изменения и в области, и в головах людей.

Собеседник информагентства при этом отмечает, что предпочитал не иметь дел с волгоградцами.

– Работать с вашими элитами я всегда избегал. Такого уровня алчности и беспринципности я мало где видел. Никто не думал о том, чтобы вложить деньги или как-то развивать регион. У всех было одно на уме: урвать, кинуть, деньги вывести. И все всё знали, всех всё устраивало. Знали аллею и кафе имени экс-прокурора, а потом бизнесмена, где решались вопросы о подрядах и величине откатов. Знали, в каком загородном ресторане раздавались эти подряды. Знали про пустыри в центре города, где «разговаривали» с неугодными, и про «бандитскую больницу», где лечилась братва с огнестрелами. И в Москве всё это знали, поэтому давно поставили крест на регионе.

По мнению Чешова, сегодня уже отчетливо заметны признаки начавшейся в преддверии выборного года политической борьбы.

– Сейчас наблюдается некий информационный всплеск, который можно сравнить с тем, что происходило и 5 лет назад, – накануне предыдущего цикла выборов. Тогда тоже менее чем за год в отношении губернатора развязалась настоящая информационная кампания, которую политтехнологи обычно называют контркампанией. Как обычно это делается? Выцепляются либо окружение, либо фигуры, либо темы – и начинается работа по формированию критической массы, что мы сейчас уже и видим.

В ряде федеральных телеграм-каналов с подхваткой местными ресурсами уже пошли определенные темы: Концессии, здравоохранение «Красный Октябрь». Про последний напомню: при Герасименко (бывший собственник завода – Прим. ред.) деньги уходили через оффшоры. Бочаров остановил разграбление, и завод, даже находясь в процедуре банкротства, начал развивать новые производства, набирать людей и повышал зарплаты. Представляете масштаб выводимых средств из региона и из России? Сейчас в здравоохранении, как и в других сферах, происходят изменения качественного характера, поэтому сегодня говорить о том, что все плохо, – это тоже большая натяжка.

Повторюсь, что 5 лет назад мы наблюдали аналогичную историю. Тогда в марте все закончилось в один день – губернатор победил с хорошим результатом. Абсолютно легитимные и абсолютно честные выборы, и абсолютно честный результат. Вся работа оппонентов тогда разбилась о то, обо что и сейчас разобьется, потому что за их историей ничего нет. Есть амбиции отдельных людей, которые хотят сбить область и губернатора с правильного пути. Это работает как в той поговорке: «Ложки-то нашлись, но осадочек остался».

Кто «копает» под губернатора?

По мнению специалиста, информационные атаки начались в связи с открывшимся «окном возможностей» – так называют период времени, когда еще можно как-то повлиять на результат предстоящих выборов. Потом что-то «вбрасывать» будет уже бессмысленно.

– Сейчас есть это некое окно возможностей для противоборствующей стороны, которое они должны максимально использовать. Оно не такое большое: это время активной фазы президентской избирательной кампании, когда надо накопить критическую массу. Ну, может, еще месяц-два после мартовских выборов. Фактически 3-5 месяцев у них есть для того, чтобы сформировать и накопить папочку негативных материалов.

Что касается реальных тем для этой папочки, то, на мой взгляд, их реально нет. Почему? Потому Андрей Иванович работает в регионе без малого уже 10 лет, и если бы что-то было, то этого было бы уже выше крыши.

Вполне вероятно, что скоро появятся обвинения в коррупции, а возможно даже и попытки возбуждения уголовных дел. Местный «коллективный музраев» активно использует принцип «чем нелепее ложь, тем скорее в нее поверят». Именно Бочарова будут обвинять в коррупции, которую он остановил! Но хочу напомнить, что в регионе несколько раз сменились все силовики, незамыленный глаз обязательно бы что-то нашел. Я знаю, как это работает. Сегодня вороватых чиновников ловят за руку, невзирая на должности, – неприкасаемых нет. Когда есть за что, то принимают пачками и мэров, и губернаторов, и даже руководителя волгоградского следственного комитета! И принимают круглогодично, а не накануне выборов. Накануне выборов скандалы инициируют нечистые на руку местные элиты. Это ожидаемо и в Волгограде, где десятилетиями криминал, чиновники и силовики спекались в единую массу.

«Это их последний шанс»

– Кому все это выгодно? – задается вопросом политтехнолог. По его мнению, повышенный интерес к Волгоградской области проявляют определенные лица не только в регионе, но и в Москве.

– При Андрее Ивановиче Бочарове область стала «вкусная». 10 лет назад, когда она была во всех рейтингах проблемной областью (и экономика расползающаяся, и инфраструктурные проблемы, и загнавшие регион в «красную зону» социально-политические процессы), она была никому не интересная. Сейчас, когда у области есть то, что есть – и перспективы, которые в общем понятны, и более четкие цели, – она стала кому-то лакомым куском.

Сегодня Волгоградская область – это стратегически важный и интересный регион: благодаря успехам Бочарова регион из депрессивного превращается в динамично развивающийся. В связи с этим точно есть интересанты, которые пытаются, условно говоря, сюда зайти. И здесь есть благоприятная для этого среда – в виде тех, кому за 10 лет тут поприжали хвосты.

Возвращаясь назад, скажу, что для меня, как и для многих, в 2014 году стало неожиданностью решение президента о назначении Бочарова. До него криминал и элиты методично сжирали всех его предшественников. Поэтому Медведев не просто так сказал Андрею Ивановичу вскоре после назначения, мол, второго Героя России дадим, если наведете порядок в регионе. Это прям тонкая ирония была. Не я один подумал тогда, что от бывшего военного нечего ждать. Хотя мне намекали, что не все факты его биографии известны и что он неспроста отмечает день военного разведчика.

Сейчас многое стало понятно. Он действительно вызвал в регионе тектонические сдвиги. Сначала местные привычно перешептывались «не предлагает делиться – крутой», а потом истерика случилась «забирает незаконно приХватизированное и возвращает государству». А он действительно забирал, но на проекты: дороги, набережные, собор, аэропорт, парки… До него масштаб воровства был такой, что хватило бы и на дороги, и на все остальное.

Я точно знаю, что все эти недовольные силовики и финансово-промышленные группы, обиженные бизнесмены и мелкие лавочники затихли, но не упокоились. Знаете, как говорят, спрута не стало, но щупальца остались. Все эти люди искали в Москве, кому занести деньги. Предлагали в федеральном центре свои креатуры. Только бы не допустить Бочарова. Они же реально рассматривали вариант силового устранения. Я слышал, как минимум о трех попытках.

Уже почти 10 лет здесь Бочаров, и он ни с кем не идет на компромиссы, не «договаривается». Потому что «договориться» для него – это значит пойти против президента и жителей.

За последние десять лет в Волгоградской области сменились руководители федеральных структур и силового блока. Но кое-кто из них до сих пор работает на то, чтобы имитировать компромат на губернатора, «копает» под его окружение, отправляет эмиссаров к заказчикам в Москву отчитываться, как выполняется задача нарыть хоть что-нибудь. Пока ничего не находят, да и не найдут. Когда 10 лет компромата не было, то в одночасье он не появится. То, что такая работа делается, очевидно и в Москве, да и в Волгограде.

Судите по делам

– «Окно возможностей» есть, поэтому в ближайшее время мы точно будем наблюдать рост критической массы. Это все делается в меньшей степени для того, чтобы сбить рейтинги у губернатора, которые объективно ну очень высокие по всем социологическим исследованиям. Они качественные, связанные, прежде всего, с понятными причинами – с теми изменениями, которые есть в Волгоградской области. Изменения, которые произошли в области за последние 10 лет, – принципиальные. Я много лет слежу здесь за процессами, поэтому вижу, что жители Волгограда действительном довольны происходящим.

Весь этот подготавливаемый негатив, который здесь сейчас формируется и готовится выплеснуться в публичное пространство, он не для того, чтобы сбить рейтинг, потому что сбить его точно будет очень сложно, а для того, чтобы, когда будет приниматься решение о том, что Андрей Иванович идет на новый срок, уже была сформирована масса негативных материалов о губернаторе и о его окружении.

Еще раз говорю, что это все не имеет никакого смысла. Но те люди думают, что в момент принятия решения это может каким-то образом повлиять на процесс согласования и выдвижения на новый срок. Поэтому интересы местных и московских реваншистов сходятся.

Вся пена всплывает и начинаются деструктивные процессы, которые хочется вскрыть в самом начале, чтобы люди поняли, что надо критично относиться к тому, что сегодня происходит. Если большинство жителей региона поддерживают губернатора, они должны не поддаваться на провокации и спокойно пройти эту фазу контркампании.

Государство-регион-люди

Сегодняшнюю политическую ситуацию в Волгоградской области собеседник агентства называет стабильной.

– Губернатор пришел и реализовал политику согласия здесь. Парадигму поменял. Посмотрите, у нас в законодательном собрании председатель – единоросс, а его заместители – лидеры партий. Все политические партии, которые представлены в Госдуме, имеют здесь свои представительства. У всех есть возможность реализовать свои политические программные задачи, которые они ставят, идя на выборы. Опорной силой, на которую опирается губернатор, президент, является партия «Единая Россия». Область сегодня стабильна, потому что здесь силами губернатора и «Единой России» и в согласии с другими политическими силами реализуются цели и задачи национального и регионального развития.

Сегодня губернатор, как атомный ледокол, прокладывает путь вперед и буквально тащит за собой Волгоградскую область. Приоритеты правильно расставляет. Область решает задачи страны, выполняет цели национального развития по всем направлениям. Да и в обычной жизни принципиально качественные изменения произошли – посмотрите вокруг. Вместо торговых центров строятся музеи, парки, дороги, соцобъекты. Инвесторы стали приходить в регион. Это позволяет говорить, что и перспективы у области хорошие. Еще за пять лет губернатор достроит начатые проекты, запустит новые – область никто не узнает. Соответственно выстраивается та логика, в которой действует губернатор: работать в интересах государства, страны, работать в интересах региона и работать в интересах людей. В итоге все делается для улучшения качества жизни жителей Волгоградской области.