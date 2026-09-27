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Общество

1266 многодетных волгоградцев получили по 89 тысяч

Общество 27.09.2026 14:16
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27.09.2026 14:16


С начала 2026 года за региональным родительским капиталом обратились 1266 многодетных семей Волгоградской области. Размер единовременной выплаты в текущем году составляет 89 тыс. рублей, рассказали в региональном комитете социальной защиты.

Напомним, мера поддержки предоставляется  родителям при рождении третьего или последующего ребенка. Право на выплату возникает после достижения малышом трехлетнего возраста. Получателями могут стать граждане России, постоянно проживающие на территории Волгоградской области, при соблюдении одного главного условия - среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора  прожиточного минимума. 

Важно помнить, что при определении права на выплату учитываются все дети в семье, в том числе от предыдущих браков. Региональный родительский капитал предоставляется однократно. Полученные средства семья может использовать по своему усмотрению. 


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