101-летнего пациента эвакуировали в Волгоград санавиацией





С начала 2026 года вертолеты санавиации Волгоградской области выполнили 310 рейсов. За этот период было эвакуировано 300 человек, в том числе 56 детей. Самому юному пациенту было три месяца, а самому возрастному — 101 год. Такие данные сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Чаще всего экстренная медицинская помощь требовалась пострадавшим в ДТП, пациентам с инфарктами и инсультами, а также получивших серьезные травмы и повреждения. Так, в сентября санавиация доставила из района области в волгоградскую больницу №25 двух годовалых детей с серьезными ожогами.



Напомним, транспортировку пациентов осуществляют не только вертолеты «Ансат», но и наземный транспорт – автомобили скорой медицинской помощи классов «В» и «С».



Фото администрации Волгоградской области