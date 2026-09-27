В Волгограде и области исчезли бензиновые очереди





Жители Волгограда и области заметили заметное улучшение ситуации на АЗС. Как отмечают водители, огромные очереди, которые раньше наблюдались на АЗС, фактически исчезли. Теперь на заправку автомобиля уходит буквально несколько минут. В частности, накануне жители Фролово отметили, что очередей на АЗС нет уже два дня.

В Волгограде ситуация улучшилась раньше. Ранее власти Волгоградской области заявили об увеличении поставок автомобильного топлива в регион за счет изменения логистических цепочек.

Напомним, ранее Росстат зафиксировал необычную тенденцию с ценами на бензин и дизель в регионе. Так, за прошедшую неделю они не изменились ни на копейку.



