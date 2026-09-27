Трехдневное магнитное спокойствие установилось для волгоградцев

С 27 по 29 сентября ожидается стабильная геомагнитная обстановка. Такой прогноз выдали в лаборатории солнечной астрономии. Максимальный показатель индекса Kp составляет примерно 3 балла, что находится в спокойном диапазоне. Лишь небольшое возмущение магнитных волн сохранится до полудня 27 сентября. Однако это не отразится на самочувствии даже самых метеозависимых волгоградцев.