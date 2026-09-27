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Общество

Трехдневное магнитное спокойствие установилось для волгоградцев

Общество 27.09.2026 08:39
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27.09.2026 08:39


С 27 по 29 сентября ожидается стабильная геомагнитная обстановка. Такой прогноз выдали в лаборатории солнечной астрономии. Максимальный показатель индекса Kp составляет примерно 3 балла, что находится в спокойном диапазоне. Лишь небольшое возмущение магнитных волн сохранится до полудня 27 сентября. Однако это не отразится на самочувствии  даже самых метеозависимых  волгоградцев. 

 

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