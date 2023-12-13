В Волгограде сегодня, 13 декабря, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» участникам специальной военной операции вручили высокие государственные награды за мужество и героизм, проявленные на поле боя. Добровольцы и контрактники рассказали журналистам V102.RU о том, почему они оказались за «ленточкой», контрнаступлении ВСУ, ранениях и подвигах.

Указом президента России высоких госнаград удостоены:

Алексей З. — орден Мужества

Берик Д. — медаль «За храбрость» II степени

Юрий К. — медаль «За храбрость» II степени

Евгений С. — медаль «За храбрость» II степени

младший лейтенант Игорь Н. — орден Мужества

рядовой Андрей И. — медаль Жукова

рядовой Константин Б. — медаль Донецкой Народной Республики «За отвагу»

рядовой Вааган Ч. — медаль Донецкой Народной Республики «За отвагу»

Сергей Р. — медаль «За отвагу»





Младший лейтенант Игорь Н., награжденный орденом Мужества, четыре года прослужил по контракту в Чечне, прежде чем попасть в зону СВО. На фронт попал рядовым. Офицерские погоны получил позже в Москве после тяжелого ранения.

— Поехал со всеми в конце сентября 2022 года, не испугался. Сам захотел, родные не отговаривали, поддержали. На фронте был гранатометчиком. Сейчас после учебы в столице получил младшего лейтенанта, зовут работать в военкомат, так что службу я продолжу, — рассказывает офицер.

Игорь вспоминает прошлогодние события и по его глазам читается, что он как будто заново проживает тот самый бой.

— Мы позицию держали, нас сменили. Стали выходить и тут я на двух минах подорвался, на «лепестках» (противопехотная мина нажимного действия, — Прим. ред.). На одну наступил, на другую упал рукой. Все произошло в ночь с 28 февраля на первое марта. Меня эвакуировали. Сейчас ногу сделаю и пойду в военкомат работать. В Москве отучился на офицера после тех событий, — рассказал контрактник.





Офицер уверен, что многих смертей можно было бы избежать:

— Бывает так, что человека подводит банальная неаккуратность. Кто-то закурил в темноте, ходил или окапывался без бронежилета. Мина прилетела и все — нет человека. Те, кто только хотят сюда зайти, пускай лучше готовятся. От этого многое зависит. Нужно беречь себя, понапрасну не рисковать, не геройствовать. Просто аккуратно работать.

Одним из самых жестких моментов в зоне боевых действий, признается Игорь, был танковый обстрел.

— Когда танк по тебе работает — это самое страшное. Ты «выход» слышишь, но не слышно как свистит снаряд. У тебя есть секунды три — потом «прилет». Попросту не успеваешь среагировать. Танк делает пять-шесть выстрелов, меняет позицию, чтобы его не «спалили». Техника за два-три километра работает, ты ее даже не видишь. Они коптер поднимают и наводят по тебе, — делится военнослужащий. — Я видел много смертей, терял своих товарищей. Тем пацанам, кто сейчас на «передке», я желаю держаться и беречь себя, ведь дома ждут близкие.





Косте всего 29 лет. Как он сам говорит, в жизни сменил много профессий, пока не попал на фронт. Сам родом из Калачевского района Волгоградской области. На пиджаке, который так непривычен ему после камуфляжа — медаль Донецкой Народной Республики «За отвагу».

— Так-то я водолазом был в мирной жизни. Это, если из последнего. В феврале 2023 года ушел добровольцем в «Барс-20». Нашим парням надо помогать. Из опыта у меня только «срочка» в инженерных войсках. По сути, на Украине я был штурмовиком. А вообще на разных должностях довелось побывать. За что медаль? Честно? Даже не скажу. Боев много разных было, — скромно уходит от ответа наш земляк.

Константин впервые публично рассказал о контрнаступлении ВСУ:

— 12 июня 2023 года — самый плохой день. Мы стояли на Запорожском направлении. Был жестокий бой, много потерь. Нас пытались штурмовать, но, как видите, ничего не получилось.

Костя не скрывает, что у него есть ранения. Говорит, что в основном осколочные:

— От «кассетки» прилетало. Если в кассетное поле попадаешь — многочисленные осколочные ранения гарантированы, в различные места, быстро можно истечь кровью.

У Константина истек срок контракта, но он твердо намерен подписать еще один.





Медали ДНР «За отвагу» удостоен и 37-летний Вааган Ч. Говорит, что добровольцем ушел в зону СВО зимой 2023 года.

— Я подал заявку 9 января сразу после праздников, а 16 февраля уже уехал. У меня только два года службы в стройбате в 2005-2007 годах. Но все равно подписал контракт. У меня много друзей там. Как-то в один момент подумал, а почему я здесь, а они за «лентой»? По итогу в Луганской области сначала был, потом на Запорожском направлении. Пацанам мобилизованным помогали. Сам я рядовой, но назначили командиром отделения. Мы крепко держали оборону. Были и веселые дни, и плохие. Страх? Адреналин играет, не до этого, — вспоминает Вааган.

Доброволец рассказал о своем первом боевом крещении в зоне спецоперации и стандартных буднях на передовой:

— В Кременной были на позициях. Там первый бой случился. Минутки две-три, не больше. Потом они отошли. Стрема сильного не было. И сказать, что при обстреле страшно. Нет, спокойно было. Страшно, когда танк работает. А кому не страшно? Если он хорошо попадает, то пиши пропало. Помню, раз он нас обстрелял в окопе. Второй раз на Запорожье при наступлении 12 июня. Там и танки были, и бронетехника. Мы по ним работали, они быстро уходили. Потом пехоту запускали. Снайперы четкие, от них тоже много проблем. Смотря, что им скажут, какая у них задача. Сейчас на дворе 21-й век. Коптеры, «кассетки», снаряды, дроны-камикадзе. Стрелковые бои редкость. Научился различать, что вылетает: 80-мм и 120-мм снаряды, кассетные, «польки» (бесшумная мина польского производства, — Прим. ред.).

Волгоградец говорит, что его контракт закончился еще в августе, но он уже планирует вернуться обратно:

— Я пока с «металлоломом» бегаю (улыбаясь, показывает на руку). Ранение получил. В двух словах: два часа боя хватило. Потом эвакуировали. С утра они нас «поздравляли» — минами закидывали, а потом уже в наступление пошли. Вообще надо быть осторожней, не на курорт едешь. Всякие курсы пройти не помешает. Особенно по тактической медицине. Там всегда пригодится. Так что подлечусь, и снова здравствуйте, как говорится.





По окончании церемонии награждения слово взял временно осуществляющий полномочия замгубернатора Волгоградской области Михаил Битюцкий, который сравнил проведение спецоперации с героическим подвигом советского солдата.

— Вы так же, как и ваши деды, у кого-то прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни, защищаете нашу Родину и продолжаете выполнять свой воинский долг и сыновний долг перед нашим Отечеством. Ваш подвиг, ваша отвага — это пример и для сегодняшнего молодых людей, и для будущих поколений. Спасибо вам за это. Мы, жители Волгоградской области, гордимся вами. А для меня лично большая честь сегодня от имени нашего губернатора, Героя России Андрея Ивановича Бочарова, поздравить вас с получением высоких государственных наград. Спасибо вам.

Битюцкий особо подчеркнул, что специальная военная операция подразумевает под собой противостояние «духовным наследникам Бандеры, врагу по сути единокровному, но продавшемуся Западу и забывшему нашу общую историю, предавшему нашу православную веру».





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще по теме:

«Не говорил ничего до последнего»: близкие погибших в СВО волгоградцев рассказали о своих героях