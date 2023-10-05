Семьям погибших в ходе специальной военной операции контрактников и мобилизованных сегодня, 5 октября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде передали 11 орденов Мужества. Родные и близкие бойцов нашли в себе силы рассказать журналистам V102.RU о своих героях и их подвигах, последних словах и размышлениях.





Уроженца города Канска Красноярского края Александра Левина частичная мобилизация застала в Волгограде, где он жил с семьей последнее время.

— В зоне СВО младший лейтенант выполнял обязанности заместителя командира группы. Он до конца остался верен воинской присяге, выполнил воинский долг с честью и отвагой, — рассказали в ходе церемонии.

Высокую госнаграду из рук военкома области, полковника Андрея Летунова получила вдова погибшего военнослужащего.





Владимир Солохин родился в поселке Эльтон Палласовского района. В зоне боевых действий оказался в гаубичном самоходно-артиллерийском взводе старшим наводчиком орудия.

— Муж служил по контракту с 2014 года в Чечне. Как началась спецоперация, оттуда уехал на Украину. У него было ранение. Даже осколки остались в руке и ноге. Он мне не говорил ничего до последнего, оберегал, пока я сама не увидела, — вспоминает Екатерина Солохина. — В апреле этого года муж приехал в отпуск, 2 мая отправился обратно, а 7 июня он погиб на Запорожском направлении под Работино. Что произошло с Володей, я не знаю. Сослуживцы позвонили свекрови и сказали, что моего мужа больше нет.





Николай Павлов родился в Волгограде. В зоне СВО сержанта зачислили в мотострелковую роту номером расчета. В ожесточенных боях он героически погиб, до конца выполнив боевую задачу. Высокую госнаграду передали вдове военнослужащего.

Уроженец хутора Усть-Грязновский Советского района Ростовской области Сергей Вашкевич был призван по частичной мобилизации. Из Волгограда сержант отправился в зону боевых действий номером расчета мотострелкового отделения. Орден Мужества передали вдове погибшего мобилизованного.





Андрей Кравцов родился в рабочем поселке Октябрьский Калачевского района. На фронт ефрейтор попал в составе мотострелковой роты номером расчета.

— Моего мужа мобилизовали в сентябре, он работал в автосервисе. Когда ему пришла повестка, я была очень испугана. Думаю, меня каждая жена и мать поймет. Я очень не хотела, чтобы он от нас уходил, очень боялась. В этот момент я была беременная, — не сдерживая слез, говорит супруга погибшего Анастасия. — Потом, когда уже муж был там, я родила. Его отпустили на время, он успел встретить дочку, а через месяц Андрюша погиб. Знаю, что они были на обстреливаемом перекрестке. Муж понимал все риски, видел, что идет обстрел, несмотря на это, он не испугался и бросился чинить танк, потому что ребятам была срочно необходима техника.

По словам Анастасии, у супруга до СВО была за плечами двухгодичная служба в Военно-воздушных силах.

— Андрей был очень добрым, всегда помогал людям, никогда ничего не боялся. Помню, муж сказал, что, несмотря ни на что, он пойдет по мобилизации, потому что надо спасать нашу Родину, — вспоминает вдова военнослужащего.





Андрей Ульев родился в селе Кайсацкое Палласовского района. В зоне СВО действовал в составе гранатометного отделения номером расчета. Выполняя приказ командования, погиб на поле боя. Орден Мужества передали матери военного.





Леонид Дрожжин родился в городе-герое Волгограде. В зоне СВО стал механиком-водителем инженерно-саперного отделения. Рядовой погиб при выполнении боевого приказа, до конца оставшись верным воинской присяге. Посмертную награду передали брату военнослужащего.





Уроженец Волгограда Александр Руденко в последнее время жил вместе с семьей в Волжском. Срочную службу проходил в Военно-воздушных силах. На фронт ушел рядовым в должности стрелка.

— 12 октября мужа мобилизовали. Он работал на молокозаводе водителем. Мы эту тему особо не обсуждали, да и выбора не было, — вспоминает супруга погибшего. — Он никогда не говорил, что у него там что-то плохо. Приезжал в отпуск на две недели в мае. Ничего не рассказывал, наслаждался домом. О том, что было там, никогда не упоминал. У него всегда все хорошо было. 35 лет исполнилось 20 мая. Первого июня мы общались. У него все хорошо, как всегда. А на следующий день он погиб. Их группа попала под массированный артобстрел, когда в Запорожской области бомбили село Работино. Мужа ранило осколочной гранатой. Насмерть. Прошло уже четыре месяца, но я… простите, — женщина резко замолкает. — У нас ребенок остался маленький.

Владимир Якимов родился в Волжском. В зону СВО попал в должности водителя. При выполнении боевой задачи рядовой погиб. Орден Мужества передали вдове военнослужащего.





Высокие награды из рук военкома получили близкие Армана Уразбаева и Сергея Савиры.

— Выполняя приказ командования на поле боя, отдал свою жизнь уроженец поселка Заволжский Палласовского района старший механик-водитель мотострелковой роты рядовой Уразбаев. Он не отступил от своего воинского долга и выполнил его с честью и отвагой, — отметили в ходе церемонии. — Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнения воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден уроженец хутора Окладненский Урюпинского района рядовой Сергей Савира.





После передачи государственных наград слово взял председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

— В такой момент сложно подобрать слова. И нет таких слов, которые могут заменить боль от потери родных и близких. Защищая нашу родину, наши земляки погибли в бою. Они настоящие герои и с честью выполнили свой воинский долг. Их подвигни навсегда останутся в наших сердцах, в сердцах родных, боевых друзей, в истории нашей Волгоградской области. Вечная память героям.









Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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