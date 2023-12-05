«Скорая не знала, с чем забирать»: необычная болезнь валит с ног волгоградцев

– У мужа неожиданно поднялась температура – до 39,8 градусов. Сбивали обычными жаропонижающими, но она снова поднималась. На третий день, когда было уже 40, не выдержали и вызвали скорую помощь. Приехал фельдшер, осмотрел, развел руками – ни хрипов в легких, ни болей в животе, ничего не было. Так что забирать в больницу было не с чем. Сделал жаропонижающий укол, – вспоминает женщина.
При этом у мужчины отсутствовали какие-либо признаки острой респираторной инфекции.
– Не было ни насморка, ни кашля, горло было чистое, а температура все время поднималась до критических значений, – рассказывает Анастасия.
Высокая температура держалась дней пять, мужчину периодически бил озноб. Все это время ее супруг практически не мог передвигаться – постоянно спал и ничего не ел.
– Лучше стало только на шестой день, и то, температура долго не снижалась меньше 38. Так никаких признаков ОРВИ и не проявилось. Мы так и не поняли, что это было, – продолжила женщина. – Лечились противовирусными препаратами, витаминами и обильным питьем.
По словам Анастасии, уже после того, как ее супруг выздоровел, о похожем течении странной болезни она узнала от своих знакомых.
– Оказалось, что в моем окружении еще двое мужчин переболели точно так же – с высочайшей температурой. При этом у них ничего не болело. Недавно прочитала, что в Китае нашли новый вирус, который поднимает температуру до 40 градусов. И испугалась – может, это уже новая зараза у нас появилась? – опасается волгоградка.
Редакция V102.RU поинтересовалась в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, известно ли что-либо санитарным врачам о похожих заболеваниях.