«Скорая не знала, с чем забирать»: необычная болезнь валит с ног волгоградцев

Волгоградцы заболевают странной болезнью, которая проходит с высокой температурой, но без характерных признаков ОРВИ. О необычном заболевании, сразившем ее супруга, рассказала волгоградка Анастасия.– вспоминает женщина.При этом у мужчины отсутствовали какие-либо признаки острой респираторной инфекции.рассказывает Анастасия.Высокая температура держалась дней пять, мужчину периодически бил озноб. Все это время ее супруг практически не мог передвигаться – постоянно спал и ничего не ел.– Л– продолжила женщина. –По словам Анастасии, уже после того, как ее супруг выздоровел, о похожем течении странной болезни она узнала от своих знакомых.– опасается волгоградка.Редакция V102.RU поинтересовалась в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, известно ли что-либо санитарным врачам о похожих заболеваниях.