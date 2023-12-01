Гонконгский грипп пришел в Волгоградскую область

В Волгоградской области выявлены первые случаи вируса гриппа типа A/H3N2/, который также известен как «гонконгский» грипп. Он протекает с классическими для этого заболевания симптомами, передает V102.RU.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, также в регионе циркулируют риновирус, аденовирус и COVID-19. Заболеваемость ковидом за неделю выросла почти вдвое – зарегистрирован 221 заболевший.

Преимущественно в регионе выявляется геновариант «Омикрон».

Ранее в ведомстве сообщали, что рост заболеваемости ОРВИ в регионе за неделю вырос незначительно – всего на 5% во всех возрастных группах.