«В референдуме нам отказали»: жители Волгоградской области попросят Путина закрыть битумную «душегубку»





Жители Новониколаевска Волгоградской области готовят видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, запланированную на 14 декабря, с просьбой помочь добиться прекращения работы асфальтово-битумной установки, против которой они ведут борьбу уже больше года. Как рассказали V102.RU новониколаевцы, к этому шагу их толкает безысходность и безуспешные усилия доказать опасность работающего рядом с жилыми домами производства, а также позиция органов власти, которая, как утверждают люди, основана на недостоверных сведениях. Жители Новониколаевска Волгоградской области готовят видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, запланированную на 14 декабря, с просьбой помочь добиться прекращения работы асфальтово-битумной установки, против которой они ведут борьбу уже больше года. Как рассказали V102.RU новониколаевцы, к этому шагу их толкает безысходность и безуспешные усилия доказать опасность работающего рядом с жилыми домами производства, а также позиция органов власти, которая, как утверждают люди, основана на недостоверных сведениях.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что жители Новониколаевского уже больше года требуют закрытия опасного производства рядом с их домами. Отправлены уже десятки жалоб в различные инстанции, но людей «успокаивают», что установка не работает, а пробы воздуха в норме. В защиту жителей выступила только прокуратура. В Волгоградском областном суде рассматривается административный иск надзорного органа к Совету депутатов поселения, которые по неизвестной причине изменили зону разрешенного вида использования, что дало возможность разместить здесь промышленную установку. Также районная прокуратура обратилась с иском о запрете индивидуальному предпринимателю Юрию Моргунову, владельцу АБЗ, осуществлять на данной территории производственную деятельность. Однако судебные споры до сих пор не закончены.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что жители Новониколаевского уже больше года требуют закрытия опасного производства рядом с их домами. Отправлены уже десятки жалоб в различные инстанции, но людей «успокаивают», что установка не работает, а пробы воздуха в норме. В защиту жителей выступила только прокуратура. В Волгоградском областном суде рассматривается административный иск надзорного органа к Совету депутатов поселения, которые по неизвестной причине изменили зону разрешенного вида использования, что дало возможность разместить здесь промышленную установку. Также районная прокуратура обратилась с иском о запрете индивидуальному предпринимателю Юрию Моргунову, владельцу АБЗ, осуществлять на данной территории производственную деятельность. Однако судебные споры до сих пор не закончены.

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Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»



- У нас скопились уже толстые папки одинаковых ответов из всех органов власти, надзорных структур, которые все, как один, ссылаются на результаты исследования воздуха в районе АБЗ, показавшие отсутствие превышения ПДК. Но мы уже устали доказывать, что пробы брались при неработающей установке! Этот факт подтвердили и в прокуратуре. Но нас продолжают «отфутболивать» именно на основании этих исследований! – говорят жители райцентра.При этом жители неоднократно фиксировали факты функционирования предприятия, которое, как утверждают чиновники, «не работает». Кроме того, однажды новониколаевцы проследили путь грузовиков, которые выезжали с территории АБЗ с асфальтовой смесью, и направлялись в хутор Черкесовский, где строилась дорога. Однако никого эти факты не заинтересовали.По словам местных жителей, после сбора подписей с требованием закрыть асфальтово-битумную установку они обратились в администрацию района с просьбой провести референдум по данному поводу.- Каждый раз нам отказывали по разным причинам. То, потому что нет денег на проведение референдума, то якобы, потому что этот вопрос не находится в компетенции районных властей, - говорят новониколаевцы. – А завод продолжает работать и травить наши семьи.Люди знают, о чем говорят. Несколько лет назад на том же месте, на улице Рабочая, функционировал такой же завод, закрыть который удалось только после титанических усилий местных жителей.- Жители с 2014 по 2016 дышали канцерогенами, некоторые заработали и умерли от рака щитовидной железы, от лейкоза, от рака кожи лица, от саркомы лицевых костей, от онкологии спинного мозга, от бронхиальной астмы. От усадьбы человека, умершего от бронхиальной астмы, менее 20 метров. Как памятник стоит заброшенный дом, хозяин которого умер от бронхиальной астмы, а сын не пошёл жить в новый дом и не продаёт его, потому что не хочет зла людям, - рассказывает почетный житель Новониколаевского района, врач-педиатр Людмила Кузнецова.