- Мы сообщили на 112, звонили дежурному в администрацию района и главе района Сергею Чулкову. Тот пообещал, что приедет комиссия и разберется. Никто, конечно, не приехал, - рассказали новониколаевцы.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о намерении прокуратуры обратиться с иском в суд о запрете деятельности АБЗ, расположенного рядом с жилыми домами. До этого надзорный орган требовал от районного совета депутатов, который отнес данный участок к производственной зоне, внести изменения в правила застройки, однако власти проигнорировали обращение прокуратуры.
Ранее Новониколаевский районный суд привлек к административной ответственности владельца производственной установки по производству битума Юрия Моргунова за превышение уровня шума и назначил ему штраф в размере 900 рублей, который предприниматель обжаловал.
Между тем, жители продолжают направлять жалобы на завод и чиновников в федеральные органы – в Генпрокуратуру РФ, в Государственную думу. Попытки одного из местных жителей привлечь внимание властей к данной проблеме закончились плачевно для него самого. Мужчина нанес на фасаде здания администрации района надпись «Корупция здесь» (орфография сохранена – прим. ред. ИА «Высота 102») после очередной битумной «атаки». За это его оштрафовали на 1 тысячу рублей.