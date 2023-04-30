Общество

«Туман во дворах и кашляющие дети»: под Волгоградом заработал скандальный бетонный завод

Общество 30.04.2023 19:07
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30.04.2023 19:07


Накануне жители рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области зафиксировали на видео работу асфальтобетонного завода, против которого они активно выступают. Как рассказали ИА «Высота 102» жители частного сектора, в непосредственно близости от которого расположился производственный объект, их разбудили громкие звуки работающей техники и агрегатов завода.


- Во дворах домов сразу образовался туман от пыли отсева, дети кашляли целый день, - сообщили шокированные жители.
Завод работал не целый день. Жители предполагают, что владельцу АБЗ могли помешать их звонки в различные инстанции.
- Мы сообщили на 112, звонили дежурному в администрацию района и главе района Сергею Чулкову. Тот пообещал, что приедет комиссия и разберется. Никто, конечно, не приехал, - рассказали новониколаевцы.
Напомним, ИА «Высота 102»  сообщало о намерении прокуратуры обратиться с иском в суд о запрете деятельности АБЗ, расположенного рядом с жилыми домами. До этого надзорный орган требовал от районного совета депутатов, который отнес данный участок к производственной зоне, внести изменения в правила застройки, однако власти проигнорировали обращение прокуратуры.
Ранее Новониколаевский районный суд привлек к административной ответственности владельца производственной установки по производству битума Юрия Моргунова за превышение уровня шума и назначил ему штраф в размере 900 рублей, который предприниматель обжаловал.

В администрации Новониколаевского района в ответ на жалобы жителей на шум, пыль и сильный запах битума из-за АБЗ заявляли, что работа данного предприятия принесет десятки миллионов рублей в бюджет в качестве налогов.
Проверкой обоснованности деятельности АБЗ занимались и другие структуры, в том числе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Однако чиновники утверждали, что асфальтобетонный завод не функционирует.
Между тем, жители продолжают направлять жалобы на завод и чиновников в федеральные органы – в Генпрокуратуру РФ, в Государственную думу. Попытки одного из местных жителей привлечь внимание властей к данной проблеме закончились плачевно для него самого. Мужчина  нанес на фасаде здания администрации района надпись «Корупция здесь» (орфография сохранена – прим. ред. ИА «Высота 102») после очередной битумной «атаки». За это его оштрафовали на 1 тысячу рублей.


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