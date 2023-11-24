85-летнюю бабушку, которая пропала в начале ноября, разыскивают в Серафимовичском районе. Как рассказали V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 2 ноября Александра Дмитриевна Рудакова вышли из дома в станице Усть-Хоперская и с той поры о ней ничего не известно. Ранее поисками пропавшей бабушки занимались волонтеры движения «Лиза Алерт», однако безуспешно – никаких вестей о пропавшей без вести нет.

Корреспондент V102.RU пообщался с жителями станицы и узнал подробности исчезновения пенсионерки. По словам станичников, Александра Дмитриевна имела проблемы со здоровьем и несколько лет страдала от тяжелой депрессии.- Она жила со своей дочкой и внучкой, а ушла из дома или в ночь на 2 ноября или рано утром в этот день, - рассказывают жители. – Когда родные спохватились, ее уже не было. Потом на берегу Дона нашли ее костыль. И все. Больше никаких следов.Как считают станичники, уйти из населенного пункта Александра Дмитриевна не могла.- Там нигде больше не пройти – только лес и река, ей бы пришлось на дорогу выбираться, но на дороге ее не видели, - говорят люди.По словам жителей станицы, в Усть-Хоперскую уже несколько раз приезжали полицейские и волонтеры. Волонтеры прочесывали лес, а водолазы обследовали дно Дона, но безрезультатно.