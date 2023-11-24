Расследования

«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазы

Расследования 24.11.2023 17:07
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24.11.2023 17:07


85-летнюю бабушку, которая пропала в начале ноября, разыскивают в Серафимовичском районе. Как рассказали V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 2 ноября Александра Дмитриевна Рудакова вышли из дома в станице Усть-Хоперская и с той поры о ней ничего не  известно. Ранее поисками пропавшей бабушки занимались волонтеры движения «Лиза Алерт», однако безуспешно – никаких вестей о пропавшей без вести нет.
Корреспондент V102.RU пообщался с жителями станицы и узнал подробности исчезновения пенсионерки. По словам станичников, Александра Дмитриевна имела проблемы со здоровьем и несколько лет страдала от тяжелой депрессии.
- Она жила со своей дочкой и внучкой, а ушла из дома или в ночь на 2 ноября или рано утром в этот день, - рассказывают жители. – Когда родные спохватились, ее уже не было. Потом на берегу Дона нашли ее костыль. И все. Больше никаких следов.
Как считают станичники, уйти из населенного пункта Александра Дмитриевна не могла.
- Там нигде больше не пройти – только лес и река, ей бы пришлось на дорогу выбираться, но на дороге ее не видели, - говорят люди.
По словам жителей станицы, в Усть-Хоперскую уже несколько раз приезжали полицейские и волонтеры. Волонтеры прочесывали лес, а  водолазы обследовали дно Дона, но безрезультатно.
Напоминаем приметы пропавшей: на вид 80 лет, славянской внешности, рост ниже 160 см, полного телосложения, глаза голубые, коротко стриженная, волосы седые, губы прямые, нос прямой.
Была одета в серую вязаную шапку, куртку молочного цвета, черные колготки, бордовую кофту, голубые шлепки, ночную рубашку белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александры Дмитриевны Рудаковой, просьба сообщить по телефону следователя  8-844-64-4-40-06  либо в отдел полиции по номеру «02». 

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