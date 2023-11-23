УФСБ возбудило дело на волгоградку из-за видео ВКонтакте в поддержку «Азова»*

Расследования 23.11.2023 09:47
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23.11.2023 09:47
38-летняя волгоградка стала фигуранткой уголовного дела за публичное оправдание терроризма в интернете. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, женщина, используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», проводила видеотрансляцию, в которой в публичном доступе для других пользователей ресурса оправдывала деятельность украинского военизированного националистического объединения «Азов». При этом данное объединение решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 № АКПИ 22-411С признано террористическим и включена в специальный реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России.
Согласно УК РФ, наказание по ч.2.ст. 205 предусматривает штраф от 300 тысяч или до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.
*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.
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