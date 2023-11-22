Под Волгоградом подросток 81 раз обманул продавцов в магазине

До 5 лет лишения свободы за мошенничество грозит 17-летнему жителю Волгоградской области, который 81 раз обманул продавцов в магазине в Михайловке. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, подросток посещал магазин ежедневно, показывал продавцам на экране мобильного телефона поддельные скриншоты об оплате товара с банковской карты. Доверчивые торговые работники верили подростку, который так покупал у них продовольственные товары и сигареты.

- За период с начала мая до середины сентября 2023 года подозреваемый 81 раз посетил торговую точку и мошенническим путем похитил товары на сумму около 100 тысяч рублей, - уточнили в главке.

Разоблачить мошенника смогла владелец торговой точки. Предприниматель находилась в магазине, когда юноша вновь пришел и показал скриншот. Женщина заметила, что поступления на ее счете нет. В ходе разбирательств и всплыло, что этот случай далеко не первый. После этого владелец павильона обратилась в полицию.

В ходе расследования ущерб магазину полностью возместила мать несовершеннолетнего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.