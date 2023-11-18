Расследования

Под Волгоградом дело о побеге тракториста после гибели выпавшей из ковша селянки дошло до суда

Расследования 18.11.2023 08:03
0
18.11.2023 08:03


До 12 лет лишения свободы в Волгоградской области грозит трактористу, который перевозил в ковше пассажирку, а после ее гибели сбежал с места ДТП, передает V102.RU.

По информации Новоаннинского районного суда, на скамье подсудимых предстанет 40-летний местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б,в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, и совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

По данным следствия, 28 июля текущего года фигурант уголовного дела на тракторе «Беларус» выехал из хутора Бурнацкий по грунтовой дороге в сторону поселка АМО, чтобы встретить сестру с подругой, которые шли пешком ему навстречу. 

Встретив женщин, он посадил их в ковш трактора, поскольку место в кабине было занято. Установлено, что при переезде через балку на пути в хутор Бурнацкий водитель не снизил скорость, в результате трактор подкинуло из-за неровности на дороге. Потерпевшая не удержалась и выпала из ковша. 

Тракторист не остановился и наехал на женщину левым передним колесом. Пассажирка, которая находилась в кабине трактора, стала делать потерпевшей искусственное дыхание, пытаясь привести ее в сознание, но женщина скончалась.

Согласно материалам дела, ее смерть наступила в результате травмы органов грудной клетки и живота, повреждения правого легкого, размозжения печени, осложнившихся острой кровопотерей. 

Ранее сообщалось, что погибшей женщине было 48 лет. 

Водитель трактора, испугавшись ответственности за случившееся, скрылся с места ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.11.2023 20:44
Расследования 17.11.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 21:58
Расследования 16.11.2023 21:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 21:00
Расследования 16.11.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 15:53
Расследования 16.11.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 10:43
Расследования 16.11.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 09:56
Расследования 16.11.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2023 09:24
Расследования 16.11.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2023 09:54
Расследования 15.11.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 16:33
Расследования 14.11.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 12:44
Расследования 14.11.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 11:43
Расследования 14.11.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 08:41
Расследования 14.11.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 17:25
Расследования 13.11.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 16:55
Расследования 13.11.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 15:22
Расследования 13.11.2023 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
Владимир Лихолетов из Камышина погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
13:51
Волгоград в восьмой раз переименовывают в СталинградСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области 3,4 тысячи одиноких матерей получают пособияСмотреть фотографии
12:24
На видео попал эпичный кульбит иномарки на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
Беременную с тяжелым осложнением доставили в роддом Волгограда на вертолетеСмотреть фотографии
11:12
«Всмятку просто»: массовое ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографии
10:31
Двое взрослых и подросток пострадали в массовом ДТП на «танцующем» мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
Дед Мороз в Волгограде принимает поздравления с Днем рождения и зазывает в гостиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Волгоградец рассказал неизвестную историю упавшего в Сарепте метеоритаСмотреть фотографии
08:23
Желтый уровень погодной опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом дело о побеге тракториста после гибели выпавшей из ковша селянки дошло до судаСмотреть фотографии
21:05
«Динамо-Синара» встретится с «Черноморочкой» 18 ноябряСмотреть фотографии
20:44
«Смотрел видео ДТП и улыбался». В суде Волгограда по делу о сбитом «Нивой» школьнике выступил свидетельСмотреть фотографии
19:54
Турнир памяти легенды «Ротора» пройдет в ВолжскомСмотреть фотографии
19:42
Из поселка под Волгоградом таинственно исчез мужчинаСмотреть фотографии
18:57
Волгоградцам посоветовали забыть о личных авто в день матча Россия - КубаСмотреть фотографии
18:16
В Волгоградской области удвоили расходы на оздоровление рек и озерСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде 100-летие отмечает 17 ноября ветеран Варвара ШморгунСмотреть фотографии
17:19
«Порой казалось, что мы сойдем с ума»: волгоградка рассказала о воспитании тройняшекСмотреть фотографии
16:56
Бочаров поздравил рабочих «Красного Октября» со 125-летием предприятияСмотреть фотографии
16:22
Режим повышенной готовности ввели волгоградские энергетики из-за непогодыСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде снесли дом на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
16:14
Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцевСмотреть фотографии
15:36
Снежные вихри закрутят в Волгоградской области до 20 ноябряСмотреть фотографии
15:21
Валерий Карпин снялся в промо-ролике матча в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:50
На юге Волгограда установят новый памятник защитникам отечестваСмотреть фотографии
14:24
Струков на год передвинул референдум о СталинградеСмотреть фотографии
13:44
«Затряслись руки. Прибавил скорость»: в Волгограде маршрутка №4 из-за припадка у водителя попала в ДТПСмотреть фотографии
13:12
Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»Смотреть фотографии
12:58
Почетным волгоградцам утвердили по 500 тыс. рублей и целый «пакет льготника»Смотреть фотографии
 