До 12 лет лишения свободы в Волгоградской области грозит трактористу, который перевозил в ковше пассажирку, а после ее гибели сбежал с места ДТП, передает V102.RU.

По информации Новоаннинского районного суда, на скамье подсудимых предстанет 40-летний местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б,в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, и совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

По данным следствия, 28 июля текущего года фигурант уголовного дела на тракторе «Беларус» выехал из хутора Бурнацкий по грунтовой дороге в сторону поселка АМО, чтобы встретить сестру с подругой, которые шли пешком ему навстречу.

Встретив женщин, он посадил их в ковш трактора, поскольку место в кабине было занято. Установлено, что при переезде через балку на пути в хутор Бурнацкий водитель не снизил скорость, в результате трактор подкинуло из-за неровности на дороге. Потерпевшая не удержалась и выпала из ковша.

Тракторист не остановился и наехал на женщину левым передним колесом. Пассажирка, которая находилась в кабине трактора, стала делать потерпевшей искусственное дыхание, пытаясь привести ее в сознание, но женщина скончалась.

Согласно материалам дела, ее смерть наступила в результате травмы органов грудной клетки и живота, повреждения правого легкого, размозжения печени, осложнившихся острой кровопотерей.

Ранее сообщалось, что погибшей женщине было 48 лет.

Водитель трактора, испугавшись ответственности за случившееся, скрылся с места ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области