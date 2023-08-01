Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковше









Полицейские в Волгоградской области задержали 40-летнего тракториста, который задавил женщину и уехал с места ДТП, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Тело 48-летней местной жительницы нашли 28 июля на проселочной дороге возле хутора Бурнацкий в Новоаннинском районе. Эксперты установили, что смертельные травмы она получила, попав под колеса крупногабаритной спецтехники. По подозрению в причастности к совершению этого ДТП был задержан 40-летний водитель трактора «Беларус».

- По предварительным данным, погибшая попросила мужчину довезти ее до соседнего хутора. Водитель осуществлял ее перевозку в ковше, расположенном в передней части трактора. Во время движения трактора женщина выпала на дорогу. Тракторист, не заметив этого, продолжил движение, наехал на нее и покинул место ДТП, - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



