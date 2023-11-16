В реанимации спасают двоих работников волгоградского завода «Форте»

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что в результате происшествия на волгоградском предприятии пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 32 лет. Их госпитализировали в ожоговый центр на базе больницы №25 Волгограда. Поначалу их состояние оценивалось как средне-тяжелое.
Взрыв и пожар на заводе, где производят алюминиевые радиаторы отопления, произошел около 17-00 ч. Пожар тушили почти четыре часа. По данным администрации Волгограда, причиной ЧП стало воспламенение скопления алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения составила около 20 квадратных метров. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование происшествия.