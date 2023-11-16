Пострадавших при ЧП на заводе Волгограда доставили в ожоговый центр





В прокуратуре Волгоградской области организовали проверку по факту взрыва и последующего пожара на производственной площадке ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» в Волгограде. В ведомстве также уточнили характер травм, полученных работниками предприятия.

Так, в частности, сообщается, что мужчины в возрасте 29 и 32 лет госпитализированы в ожоговый центр на базе больницы №25 Волгограда. Напомним, ранее сообщалось, что состояние обоих пострадавших оценивается как средне тяжелое.

– На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. По итогам надзорной проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Череднина.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о происшествии на заводе в Красноармейском районе Волгограда поступило в 16.56.

– По предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения около 20 квадратных метров, – сообщили в мэрии.

Фото: прокуратура Волгоградской области