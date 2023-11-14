Расследования

В Волгограде организатора марафонов отправили в суд за пьяную езду и аварию

Расследования 14.11.2023 12:44
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14.11.2023 12:44


В Волгограде водителем Honda Pilot, устроившим дорожно-транспортное происшествие на Второй продольной магистрали в состоянии опьянения, оказался президент Волгоградской региональной общественной организации «Волгоградский марафон» Дмитрий Чирков. Как сообщает ИА «Высота 102», Центральный районный суд Волгограда уже рассмотрел составленные полицейскими на месте аварии материалы и выписал организатору волгоградских марафонов штраф. 

Напомним, что авария произошла накануне в Центральном районе Волгограда на ул. Рокоссовского. Управляя кроссовером, 54-летний водитель на скорости подбил остановившийся на светофоре автомобиль. Прибывшие на место полицейские заподозрили, что виновник аварии находился в нетрезвом виде, впрочем, тот в свою очередь отказался проходить освидетельствование, но признался потом, что выпил бутылку пива. 



После того, как видео ДТП и опроса водителя было опубликовано на сайте ИА «Высота 102», читатели узнали в нарушителе Дмитрия Чиркова. Выяснилось, что Центральный районный суд уже вынес решение по итогам рассмотрения материалов. Так, сообщает ИА «Высота 102», судья Елена Мягкова назначила главному марафонцу Волгограда штраф в размере 2500 рублей. Согласно материалам дела, во время составления административных материалов водитель отказывался предъявить водительское удостоверение, что в свою очередь суд счел правонарушением.   

Корреспонденты ИА «Высота 102» попытались дозвониться до Дмитрия Викторовича, чтобы получить комментарий, однако доступный для связи номер на момент звонка был отключен. 

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