Летел, как пуля. Пьяный водитель кроссовера подбил на Второй продольной иномарку

В Волгограде водитель кроссовера Honda Pilot на скорости врезался в остановившуюся на светофоре иномарку. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина находился в состоянии опьянения. Момент столкновения автомобилей на Второй продольной магистрали зафиксировали камеры дорожного наблюдения.





– Около 22.00 на улице Рокоссовского 54-летний водитель, управляя автомашиной Honda Pilot, совершил столкновение с автомашиной Volkswagen, – сообщили обстоятельства аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – От прохождения освидетельствования водитель «Хонды» отказался.

Во время разговора с полицейскими в ответ на замечание, что от него разит алкоголем, виновник ДТП сообщил, что выпил всего бутылку пива.

Одновременно в ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что всего за сутки в Волгоградской области были задержаны 28 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде.

– За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Данные нормы закона закреплены в ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет административную ответственность в соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ, – напоминают полицейские.