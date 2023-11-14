Происшествия

Летел, как пуля. Пьяный водитель кроссовера подбил на Второй продольной иномарку

Происшествия 14.11.2023 12:15
0
14.11.2023 12:15


В Волгограде водитель кроссовера Honda Pilot на скорости врезался в остановившуюся на светофоре иномарку. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина находился в состоянии опьянения. Момент столкновения автомобилей на Второй продольной магистрали зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 



Около 22.00 на улице Рокоссовского 54-летний водитель, управляя автомашиной Honda Pilot, совершил столкновение с автомашиной Volkswagen, – сообщили обстоятельства аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – От прохождения освидетельствования водитель «Хонды» отказался. 

Во время разговора с полицейскими в ответ на замечание, что от него разит алкоголем, виновник ДТП сообщил, что выпил всего бутылку пива. 

Одновременно в ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что всего за сутки в Волгоградской области были задержаны 28 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Данные нормы закона закреплены в ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет административную ответственность в соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ, – напоминают полицейские. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.11.2023 11:22
Происшествия 14.11.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2023 10:47
Происшествия 14.11.2023 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2023 18:29
Происшествия 13.11.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2023 14:32
Происшествия 13.11.2023 14:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2023 13:09
Происшествия 12.11.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2023 09:44
Происшествия 12.11.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2023 19:42
Происшествия 11.11.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2023 15:57
Происшествия 10.11.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2023 09:24
Происшествия 09.11.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 21:07
Происшествия 08.11.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 19:53
Происшествия 08.11.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 16:12
Происшествия 08.11.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 10:43
Происшествия 08.11.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 09:55
Происшествия 08.11.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2023 20:14
Происшествия 07.11.2023 20:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
Гидрометцентр РФ предупредил об опасности падения уровня воды в ВолгеСмотреть фотографии
13:45
«А мы не знали…»: под Волгоградом предпринимателей уличили в отсутствии договоров на вывоз мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волгограде ушлые юристы обманули живущую в вагончике-бытовке семью из ДонецкаСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде организатора марафонов отправили в суд за пьяную езду и авариюСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Летел, как пуля. Пьяный водитель кроссовера подбил на Второй продольной иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Двоих фигурантов по делу о гибели баскетболисток из Волгограда освободили от наказанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде запустили в оборот фальшивые пятитысячные купюрыСмотреть фотографии
10:47
Два человека пострадали в ДТП с трубами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Александром БлошкинымСмотреть фотографии
10:34
Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернетСмотреть фотографии
09:41
Правительство РФ утвердило допустимый рост тарифов ЖКХ в Волгоградской области в 2024 годуСмотреть фотографии
09:25
«10 минут едем 200 метров»: из-за дождя Волгоград сковали 7-балльные пробкиСмотреть фотографии
09:05
Волгоградке заблокировали ипотеку из-за чужих долгов за электричествоСмотреть фотографии
08:52
Первый глава Котово Александр Петрушин скончался на 77-ом году жизниСмотреть фотографии
08:41
УФСБ по Волгоградской области пресекло крупный канал поставки черной икры и осетриныСмотреть фотографииCмотреть видео
06:35
В Волгограде терапевту с ученой степенью готовы платить 175 тысяч рублейСмотреть фотографии
22:06
Снег прогнозируют в Волгоградской области 15 ноябряСмотреть фотографии
22:03
Волгоградка Алина Кочеткова поборется за корону «Краса России-2023»Смотреть фотографии
21:28
13 - счастливое число: «Динамо-Синара» одержало пятую победу подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
20:47
Валидаторы появятся в общественном транспорте ВолжскогоСмотреть фотографии
20:11
«Сами по миру пойдем»: в Волгограде оформителям субсидий для бедных снизили зарплатуСмотреть фотографии
20:04
Больше трех тысяч волгоградцев встретились с инспекторами УФНССмотреть фотографии
20:02
Мэрии Волгограда присудили 50 тысяч рублей за укушенного ребенкаСмотреть фотографии
19:44
Под Волгоградом детей избавили от нужды ходить до школы 8 километровСмотреть фотографии
19:07
Волгоград на сутки переименуют в СталинградСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде надрифтовавшего водителя Mercedes нашли по горячим следамСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Над Волгоградом накануне 19 ноября поднялось Знамя ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгограде оперативниками МВД и ФСБ задержан сотрудник полицииСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде восстановили пострадавший от вандалов памятник морякамСмотреть фотографии
16:35
«Ротор» покинули два игрока и два тренераСмотреть фотографии
 