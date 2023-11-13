Губернатор Бочаров поручил утеплять и кормить работников предприятий





Губернатор Волгоградской области оперативное совещание в понедельник 13 ноября посвятил текущей эпидемиологической обстановке в регионе. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров озвучил ряд поручений в связи с неблагоприятным прогнозом Роспотребнадзора. По словам главы региона, медики должны обеспечить иммунизацию населения и качественное лечение в случае заболеваний. Руководители предприятий должны позаботиться о профилактике – хорошо кормить и утеплять работников.

– Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области стабильная. Уровень заболеваемости по всем основным видам сезонных инфекционных болезней ниже эпидемиологического порога как в целом по региону, так и в отдельных муниципальных образованиях, – сообщил Андрей Бочаров. – В основном в настоящее время фиксируются заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Доля заболевших коронавирусной инфекцией — менее 1%. Число зарегистрированных случаев заболеваний гриппом — пока менее 50 человек. Практически все заболевшие — непривитые и относятся к группам риска.

По информации облздрава, достаточно спокойная экпидобстановка в регионе объясняется теплой осенью и коллективным иммунитетом. По последним данным ведомства, в Волгоградской области более 1,3 млн жителей сделали прививки против гриппа.

И тем не менее, по прогнозам федерального Роспотребнадзора, уже в ближайшее время по всей стране ожидается значительный подъем сезонной заболеваемости гриппом. Чтобы сработать на упреждение, Андрей Бочаров поставил сегодня следующие задачи:

обеспечить в установленные сроки выполнение основных и дополнительных мероприятий в рамках иммунизации жителей Волгоградской области против гриппа с безусловным достижением показателей, установленных Минздравом России. Отдельное внимание при этом уделять вакцинации людей, относящихся к группам риска;

поддерживать готовность медицинских организаций Волгоградской области к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19 и быть готовыми в случае осложнения ситуации к работе в формате инфекционных госпиталей;

обеспечить оперативную диагностику заболеваний гриппом и другими ОРВИ, внебольничными пневмониями, ковидом;

поддерживать в медицинских организациях неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и СИЗ;

усилить контроль за работой образовательных организаций и учреждений социального обслуживания в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения температурного режима, режима проветривания и обеззараживания помещений, обеспечения дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано обеспечить дополнительные возможности для вакцинации трудовых коллективов.

– Необходимо принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в осенне-зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, – сказал глава региона.